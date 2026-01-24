"Le diplôme" : résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 lundi 26 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 26 janvier 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les derniers épisodes de la série "Le diplôme" avec Clémentine Célarié, Bernard Campan, Camille Lellouche et Guillaume Labbé.

L'histoire en quelques lignes...

Qui n’a jamais rêvé - ou plutôt cauchemardé - qu’il repassait son bac ? Étape essentielle de notre vie et premier VRAI examen de notre futur d’adulte. Ce petit, mais néanmoins primordial diplôme qui nous permettra d’aller plus loin. Et pourtant, certains n’ont pas leur bac. Nombreuses sont les raisons : difficultés sociales, familiales, raisons de santé, parcours de vie chaotique, décrochage…

"Le diplôme" raconte le parcours de Delphine (60 ans), Leïla (39 ans), Pierre (35 ans), Sam (66 ans), Hussein (26 ans) et Jen (21 ans), six personnages qui a priori n’avaient aucune raison de se rencontrer et qui ont décidé, chacun pour des raisons différentes, de s’inscrire au lycée pour Adultes de Paris.

Ces héros du quotidien, aux trajectoires de vies très différentes vont donc passer leur bac à un âge de raison où il n’est plus si raisonnable de s’asseoir sur les bancs de l’école.

Cette série se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes

Lundi 26 janvier 2026, TF1 diffusera les deux derniers épisodes inédits de la série.

21:10 Épisode 1x05 Hussein

L'examen approche et les difficultés s'accumulent : Hussein apprend que son titre de séjour ne sera pas renouvelé et songe à quitter la France. Leïla, en plein sevrage après son accident, se débat avec ses propres démons tandis que Delphine révèle enfin à son fils les violences de Martial. Contre toute attente, Sam invite le groupe à aller réviser tous ensemble dans sa maison en Bretagne. Cette parenthèse, propice aux rapprochements, vire au drame : juste avant le retour, Martial débarque sur la plage où Delphine se balade, seule...

22:00 Épisode 1x06 Sam

Martial tente de noyer Delphine ; sauvée à temps, elle est hospitalisée. Malgré le choc, la bande retourne à Paris pour passer le bac. Sam brille à son oral avant de rendre son dernier souffle. Aux funérailles, le groupe, effondré, découvre une vidéo dans laquelle il leur témoigne toute son affection. Quelques jours plus tard, les résultats tombent : Leïla et Hussein ont le bac, Jen et Pierre vont au rattrapage, Delphine, rétablie, envisage un nouveau départ, et Sam est admis à l'examen à titre posthume. Avec ou sans diplôme, cette année leur aura permis de prendre un nouvel élan et de créer des liens indestructibles.

Avec : Clémentine Célarié (Delphine Guilbert), Bernard Campan (Sam Dessal), Camille Lellouche (Leila Tsouri), Guillaume Labbé (Pierre Tasson), Julie Sassoust (Jenifer Simoni), Ahmad Kontar (Hussein Khaddour), Vanessa Guide (Juliette Anger), Marc Riso (Georges), Cécile Rebboah (Lise Panigel), Frédéric Hazan (Alexis Carrasco), Jean-Michel Lahmi (Jacques Diamand), Ener Tambwe (Mouss), Suzy Deschamps (Agnès), Caroline Donnelly (Daisy O'Neill), Laëtitia Vercken (Mélanie), Satya Dusaugey (Gabriel), Laurence Yayel (Patronne bar de l'Avenir), Blandine Papillon (Anna), Léonie Garcia (Lucile), Elodie Godart (Mère Kylian), Arnaldo Abrami (Stan), Pierre Santini (Yves (père Sam)), Anne Paris (Cliente VTC gênée), Gaël Langouët (Kylian), Pierre Gommé (Anatole), Cédric Weber (Collègue déménageur)

Avec la participation de : Isabelle Gélinas (Marianne Morello), Charles Berling (Martial Guilbert).