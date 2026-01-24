recherche
"Cœurs noirs" saison 2, les résumés des épisodes diffusés sur France 2 lundi 26 janvier 2026

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026
Lundi 26 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de la deuxième saison inédite de "Cœurs noirs", une immersion totale dans le quotidien d'un commando d'élite des Forces Spéciales françaises en pleine guerre contre le terrorisme.

Le Groupe 45 est plus que jamais mobilisé pour libérer la snipeuse, retenue en otage.  Mais l’arrivée d’un agent de la DGSE et les négociations houleuses avec Zaïd, maintenant dans la nature, vont fortement perturber la mission.

Résumé des épisodes

Lundi 26 janvier 2026, France 2 diffusera les épisodes 3 & 4 de cette seconde saison inédite.

21:10  Épisode 2x03

Zaïd disparait des radars alors que Moktar devient de plus en plus méfiant. Les 45 contournent la DGSE et recrutent Soraya, infirmière à Mossoul, en tant que source. Ils exfiltrent un secouriste de Daech en échange d'informations sur la maison de Zaïd. Moktar, le chef de Zaïd, aperçoit Sab dans la maison. Il se montre de plus en plus soupçonneux vis-à-vis de Zaïd...

22:00  Épisode 2x04

Sab tente de s'enfuir de la maison de Zaïd quand Moktar et ses hommes viennent l'arrêter. Zaïd est capturé, torturé, puis manipulé par Moktar, qui entend se venger de la DGSE après l'attentat qui a été commis contre lui. Zaïd, quant à lui, se sacrifie dans l'espoir de sauver Yanis. Il meurt dans l'explosion de sa voiture au moment où il doit retrouver les 45 et Adèle…

Avec : Nicolas Duvauchelle (Martin Mansard), Marie Dompnier (Adèle), Nina Meurisse (Sab), Thierry Godard (Roques), Jérémy Nadeau (Paco), Victor Pontecorvo (Spit), Moussa Maaskri (Zaïd), Patrick Mille (Pierre), Louis Séguier (Kevlar), Hugo Palomba (Bijou), Dea Liane (Soraya) et Radouan Leflahi (Moktar Masry).

samedi, 24 janvier 2026
Séries
"Le petit locataire" avec Karin Viard à revoir sur France 3 lundi 26 janvier 2026 (vidéo)
24 janvier 2026

24 janvier 2026 - 12:02

Les résumés de "Ici tout commence" du 26 au 30 janvier 2026 sur TF1
24 janvier 2026

24 janvier 2026 - 11:19

"Quelle époque !" samedi 24 janvier 2026, les invités reçus par Léa Sa…

23 janvier 2026 - 18:44 Magazines

Suivez nous...