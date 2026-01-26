recherche
"Elsbeth" saison 2 : résumé des épisodes diffusés mercredi 28 janvier 2026 sur TF1

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 26 janvier 2026
"Elsbeth" saison 2 : résumé des épisodes diffusés mercredi 28 janvier 2026 sur TF1

Mercredi 28 janvier 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

21:10 Épisode 2x17 En grandes pompes

Elsbeth se rend dans une agence funéraire réputée et établie de longue date, appartenant à Arthur Green Junior, suite à la disparition de son complotiste de neveu. Elle essaie, tant bien que mal, de s'adapter aux nouvelles fonctions de Kaya et mène l'enquête avec l'aide d'une nouvelle recrue assez bavarde, l'agent Chandler.

21:55 Épisode 2x18 Jugera bien qui jugera le dernier

Alors que le juge Milton Crawford se rapproche de plus en plus de sa nomination comme juge fédéral, Elsbeth fouille son passé pour prouver qu'il est un meurtrier, ce qui met en danger tous ceux qui l'entourent. Teddy envisage de suivre les traces professionnelles de sa mère.

Dernière modification le lundi, 26 janvier 2026 09:54
Suivez nous...