"Le Signal - 149 Khz" mini-série inédite diffusée sur NOVO 19 jeudi 29 janvier 2026 (vidéo)

Jeudi 29 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 débutera la diffusion de la mini-série inédite "Le Signal - 149 Khz" adaptée du roman best-seller de Maxime Chattam.

L'histoire en quelques lignes...

En quête de tranquillité pour se retrouver en famille pendant sa grossesse, Olivia s’installe avec son mari Paul et leur fille adolescente rebelle, Camille, sur une île isolée de Bretagne.

Très vite, Camille est témoin d’étranges phénomènes, tandis que plusieurs habitants trouvent la mort dans des circonstances mystérieuses.

Avec ses nouveaux amis, elle décide de percer les secrets de l’île, et se retrouve confrontée aux démons du passé que tous auraient préféré oublier.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite, tournée en Bretagne, se compose de six épisodes de 52 minutes.

Les deux premiers épisodes seront diffusés jeudi 29 janvier 2026 sur NOVO 19.

21:10 • Épisode 1

La famille Dormeuil s’installe dans leur nouvelle maison à Kernolé, une petite île en Bretagne, espérant un nouveau départ. Olivia, la mère, ancienne animatrice d’une émission matinale populaire à la radio, est aux premiers stades de sa grossesse et cherche un peu de calme. Mais d’étranges événements survenant dans leur maison et sur l’île commencent à l’inquiéter.

Camille, sa fille, est mécontente de ce déménagement sur l’île. Très attachée à son père, elle entretient une relation difficile avec sa mère. À l’insu de ses parents, elle commence à explorer l’île à l’aide d’un appareil qu’elle a elle-même inventé, dans l’espoir d’en savoir plus sur une mystérieuse fréquence : 149 kHz. Elle se fait de nouveaux amis, Lina et Nassim, qui l’aident dans son enquête.

Fraîchement arrivée sur l’île, elle aussi, Aby Keita, le nouveau lieutenant de police, est confrontée à deux affaires de morts violentes. Tout le monde pense qu’il s’agit de simples accidents, mais Aby suspecte un acte criminel

21:55 • Épisode 2

Camille poursuit sa recherche du signal, mettant Nassim en danger.

Olivia découvre une pièce secrète dans sa maison et est bouleversée par ce qu’elle y trouve, tandis que Paul reçoit un cadeau de bienvenue menaçant.

Aby est confrontée à une nouvelle mort suspecte.