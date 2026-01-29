"NCIS : Tony & Ziva", résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 31 janvier 2026

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 21:10, M6 diffusera les trois derniers épisodes de la série "NCIS : Tony & Ziva", le spin-off inédit qui réunit Michael Weatherly (Tony DiNozzo) et Cote de Pablo (Ziva David).

L'histoire en quelques lignes...

"NCIS : Tony & Ziva" reprend après la mort présumée de Ziva, lorsque Tony a quitté l’équipe du NCIS pour élever leur fille.

Des années plus tard, Ziva, retrouvée vivante, est amenée à accomplir une dernière mission avec le NCIS avant de retrouver Tony et leur fille à Paris. Depuis, et c’est là que nous les retrouvons dans "NCIS : Tony & Ziva", Tony et Ziva élèvent ensemble leur fille, Tali.

Lorsque la société de sécurité de Tony est attaquée, ils doivent fuir à travers l’Europe, essayer de découvrir qui les poursuit et peut-être même apprendre à se faire à nouveau confiance afin de pouvoir enfin vivre leur bonheur atypique. Cette chasse à travers l’Europe les conduira à renouer leurs liens tout en faisant émerger les démons du passé.

Prêts à tout pour protéger leur fille et pouvoir vivre en paix et en sécurité, le duo de choc devra réapprendre à se faire mutuellement confiance et, qui sait, peut-être se réunir enfin.

Résumé des épisodes

Samedi 31 janvier 2026, M6 diffusera les épisodes 8 à 10, derniers épisodes de l'unique saison de la série.

21:10 Épisode 1x08 Armes fatales



À Paris, Tony, Ziva, Claudette et Boris infiltrent la convention de Reigning Fire pour contrer les plans de Jonah visant la société et son PDG. Les deux camps tentent chacun d’atteindre la salle des serveurs : Tony et Ziva veulent obtenir les images du drone et faire condamner Jonah pour meurtre, tandis que Martine Aranow veut pirater la base de données du marchand d’armes…

21:55 Épisode 1x09 L'île de tous les dangers



Tony a suivi Jonah et Aaron Graves jusqu’à l’île de Zafira en Espagne où le PDG a une propriété ultra-sécurisée et des caméras sur tout le territoire. Ziva parvient à retrouver Tony grâce à leur messagerie cryptée et le rejoint sur l’île avec Claudette et Boris. Elle charge Sophie d’emmener Tali à la Barbade, mais leur vol est piraté et détourné via le 9.4…

22:50 Épisode 1x10 Dangereux sentiments

Réintégré comme secrétaire général d’Interpol, Jonah accuse Tony et Ziva des événements en Autriche et obtient des mandats contre eux. De retour à Paris à l’approche d’un salon organisé par Reigning Fire, Tony et Ziva veulent découvrir pourquoi Jonah et Martine cherchent à détruire le PDG Aaron Graves. Ils sollicitent l’aide du Dr Lang pour les héberger sans être repérés, mais c’est son compagnon Archi, pédopsychiatre, qui les accueille.