"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 février 2026 sur France 3

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 137
Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 2 au 6 février 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 2 février 2026Épisode 1849

Tandis que Pablo ressasse son passé avec son beau-père, Manu a l’étrange impression d’avoir déjà croisé Sacha quelque-part.

Mardi 3 février 2026Épisodes 1850

Alors que Sacha souffle le chaud et le froid avec Charlotte, Paloma prend une décision concernant son mariage avec Jérémy.

Mercredi 4 février 2026Épisode 1851

Le passé de Sacha intrigue de plus en plus l’équipe de Becker. Quant à Pablo, il aimerait revoir sa mère.

Jeudi 5 février 2026 Épisode 1852

Alors que les récents succès de Clémence n’enchantent pas Elisabeth, Aude demande à réentendre Charlotte au commissariat.

Vendredi 6 février 2026 Épisode 1853

Tandis que l’histoire de Charlotte fait jaser au lycée, Janet découvre de quoi Laurine est vraiment capable.

