"Elsbeth" saison 2 : résumé des épisodes diffusés mercredi 4 février 2026 sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 février 2026 151
Mercredi 4 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la seconde saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

Mercredi 4 février 2026, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la seconde saison.

21:10 Épisode 2x19 La liste de ses folies

Suite à la découverte du corps du Prince du Lichtenburg, tué par balles dans une ruelle sombre de New York, Elsbeth est amenée à rencontrer l'étrange Rod Bedford, un jeune milliardaire héritier d'un empire financier dans la manufacture d'armes à feu. Elsbeth est prête à tout pour prouver que ce cynique milliardaire est l'auteur du meurtre et se retrouve arrêtée et condamnée pour subornation de témoin. De son côté, Kaya doit annoncer à Elsbeth qu'elle a accepté de rejoindre une unité spéciale dans l'équipe de la Capitaine Kershaw.

21:55 Épisode 2x20 Du barreau aux barreaux

Elsbeth se retrouve en prison avec certains des criminels qu'elle avait elle-même fait incarcérer. Lorsque l'un d'eux est assassiné, elle se lance à la recherche du meurtrier, tandis que ses collègues du commissariat se battent pour obtenir sa libération.

Dernière modification le lundi, 02 février 2026 10:38
Suivez nous...