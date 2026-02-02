recherche
Séries

"Anaon" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 mercredi 4 février 2026 (vidéo)

0
Partages
Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 2 février 2026
Mercredi 4 février 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera les trois premiers épisodes de "Anaon", une série fantastique réalisée par David Hourrègue avec Guillaume Labbé et Capucine Malarre.

Présenté en compétition française au festival Séries Mania 2025, ce thriller revisite les légendes bretonnes à travers une relecture contemporaine.

Synopsis de la série

Un mois après la mort de sa femme, Max est chargé d’enquêter sur la disparition mystérieuse d’une adolescente.

Sa fille, Wendie, comprend aux côtés de ses amis que quelque chose de surnaturel est à l’œuvre…

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers seront diffusés mercredi 4 février 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 1 La fille aux cheveux rouges

Un mois après la mort de sa femme, Max est chargé d'enquêter sur la disparition d'une adolescente. De son côté, sa fille, Wendie, retourne au lycée et tente de reprendre le cours normal de sa vie avec ses amis. Mais une étrange disparition vient tout bouleverser.

Épisode 2 Le chaos

Tandis que Max, Lucie et Jean-Guy organisent une battue pour retrouver Gwen, Wendie refuse en bloc ce qui lui arrive. Mais lorsque Léa et Nathan lui apprennent qu'ils ont trouvé une solution pour communiquer avec sa grand-mère, l'adolescente se résigne finalement à les aider.

Épisode 3 Le berger de la nuit

Alors que Max a échappé de peu à la mort, Lucie et Jean-Guy enquêtent sur la violente et déconcertante attaque d'un minibus. De leur côté, Wendie, Léa et Nathan creusent la piste du symbole dessiné par Mammig. Mais alors qu'ils trouvent de précieux indices, ils sont pris au piège à l'intérieur de la maison de retraite...
Dernière modification le lundi, 02 février 2026 11:06
Publié dans Séries
Suivez nous...