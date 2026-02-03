La première saison de "Master crimes" rediffusée sur TF1 jeudi 5 février 2026

Jeudi 5 février 2026 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de revoir dans son intégralité la première saison de la série "Master crimes" avec Muriel Robin qui incarne le rôle d'une une prof de psycho-criminologie à l’Université.

Rappel de l'histoire de la série...

Depuis des années, Louise Arbus, professeure de criminologie à l'université, ne veut plus collaborer aux enquêtes de la police, après avoir fait condamner Pierre Delaunay, dont elle a maintenant l'intime conviction qu'il est innocent.

Le commissaire Rugasira arrive cependant à la convaincre de revenir sur le terrain...

Résumé des épisodes

Jeudi 5 février 2026, TF1 rediffuse les six épisodes de la première saison.

21:10 Épisode 1x01 & 1x02 Pilote de la série

Louise Arbus (Muriel Robin), une prof de psycho-criminologie à l’Université, aussi brillante qu’exaspérante, dont le talent est reconnu dans la France entière.

Appelée par le commissaire Rugasira, elle se retrouve sur une scène de crime à la mise en scène soignée et spectaculaire. La victime porte sur elle la phrase issu d’un de ses livres : « J'attends le tueur parfait ». Le tueur semble s’adresser à elle.

Louise Arbus est donc contrainte de collaborer avec les flics pour résoudre cette enquête, elle qui s’était promis d’arrêter 8 ans auparavant, suite à la condamnation d’un certain Pierre Delaunay…

Pour mener son enquête, Louise recrute alors quatre de ses étudiants pour l’assister : Samuel (un jeune homme discret et timide), Mia (une belle blonde, tête brûlée, la trentaine), Boris (premier de la classe) et Valentine (une rousse pétillante, instagrameuse ). Avec eux, elle sonde le cerveau de ce tueur. Sa méthode ? Une perspicacité redoutable et une mauvaise foi sans limite qui vont mettre à rude épreuve la patience de la capitaine Delandre, une flic un peu psychorigide qui ne supporte pas le désordre, ni les entorses au règlement. Elle va avoir fort à faire avec cette prof déjantée et ses élèves indisciplinés.

Alors que les meurtres se multiplient, Louise dresse le portrait d’un serial killer qui semble commettre des meurtres pour « punir » ses victimes de leurs pires pêchés…

23:00 Épisode 1x03 Tu seras un homme

Appelée sur une scène de crime, Arbus découvre le cadavre d'un homme habillé en chippendale avec ballon cœur, champagne et pétales de rose soigneusement éparpillés autour de lui.

Elle oriente l'enquête sur la salle de sport que fréquentait cette victime au profil ultra viril et, avec l'aide de ses étudiants, elle pénètre dans l’univers étonnant du culturisme...

00:05 Épisode 1x04 Sous pression

Max, un élève d’une grande école de chimie, se transforme en torche humaine en plein quiz. Pour Louise Arbus, il n’y a pas le moindre doute : c’est un meurtre.

Le tueur est malin, il a voulu faire passer cela pour un accident. Malheureusement pour lui, Louise Arbus et son équipe sont déterminés à le démasquer.

01:10 Épisode 1x05 Marquées à vie



Deux jeunes filles sont retrouvées dans la forêt de Saint-Germain. L’une est morte, l’autre vivante, mais muette. Toutes les deux portent la lettre "A" gravée dans leur chair au fer rouge. Louise Arbus et ses élèves se chargent d’élucider ce drame.

Barbara Delandre l’accompagne et veille à ce que Louise ne dépasse pas le cadre de la loi, ce qui n’est pas toujours de tout repos…

02:10 Épisode 1x06 Mauvais cygne

A l’opéra, Louise Arbus assiste avec joie au mythique "Lac des cygnes". Mais le charme du ballet est rompu par le corps inerte de la danseuse étoile qui s’écrase au sol. Est-on aux premières loges d’un suicide ou, comme le pense Arbus, d’un bel homicide bien tordu ?