"La voisine danoise" : mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 5 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 3 février 2026
Jeudi 5 février 2026 à 20:55, Arte débutera la diffusion de "La voisine danoise", une mini-série inédite jouissive, mélange de satire sociale et d’humour noir...

L'histoire en quelques lignes...

Nouvellement installée dans un petit immeuble de Reykjavik, Ditte Jensen, ex-agent des services secrets danois, mène une vie paisible et discrète. La retraitée cultive son potager, salue ses voisins, participe aux réunions de copropriété... Mais chassez le naturel, il revient au galop ! Le jour où un chat fait ses besoins entre deux de ses carottes, Ditte règle l'affront de façon expéditive...

Parallèlement, les résidents désespèrent des nuisances provoquées par Thorir, un voisin qui fait la fête des nuits entières avec sa chaîne stéréo à fond. Constatant l’inaction de la police, ils se sont résignés à subir. Mais voilà que la nouvelle voisine danoise décide de mettre son grain de sel…

Résumé des épisodes

Jeudi 5 février, Arte diffusera les trois premiers épisodes.

21:10 Épisode 1

Un chat qui s’est permis de souiller le potager de Ditte et la chaîne stéréo d’un voisin trop bruyant connaissent un destin funeste.

21:50 Épisode 2

Ditte vient en aide à la mère d’un ado accro aux jeux vidéo et reçoit les confidences de Bjork, sa jeune voisine de palier.

22:45 Épisode 3

Ditte est témoin de violences conjugales sur sa voisine Astridur et doit gérer un accouchement. Son ex-employeur la recontacte pour une mission.

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 12 février 2026 à partir de 20:55 sur Arte.

