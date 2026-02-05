"Blanca" saison 3, résumé des épisodes diffusés samedi 7 février 2026 sur M6

Samedi 7 février 2026 à 21:10, M6 diffusera les deux premiers épisodes de la troisième saison inédite de la série "Blanca". Que va-t-il se passer ? Voici les résumés des épisodes 1 & 2...

Cette saison, les tribulations de notre héroïne seront multiples, tant sur le plan personnel que professionnel, avec une affaire particulièrement difficile qui l’occupera tout au long de la saison.

Présentation de la nouvelle saison

Blanca (Maria Chiara Giannetta) nous a toujours montré comment affronter l’avenir sans crainte, comment faire appel à notre courage lorsque la vie nous lance des défis. Et, surtout, à ne pas avoir peur de l’obscurité. Mais parfois, la vie nous donne plus que ce que l’on espère...

Dans cette nouvelle saison, Blanca va devoir faire face à une grave perte : sa chienne guide Linneo est morte, laissant Blanca sans ses “yeux”. Depuis cette disparition, Blanca a essayé d’autres chiens, mais sans succès : l’un est trop incontrôlable, l’autre trop paresseux... À tel point qu’elle n’arrive même pas à leur trouver un nom ! Le dernier s’appelle tout simplement “Chien 3” et il a un gros défaut : il l’aime trop !

Blanca, dans un état d’esprit différent de celui de d’habitude, rejettera l’avenir et décidera de se suffire à elle-même. Mais la vie la forcera à affronter les ténèbres qui ne l’avaient jamais autant effrayée auparavant.

Pourtant, dans cette confrontation, elle ne sera pas seule car, outre ses compagnons habituels, elle fera la rencontre de Domenico Falena (Domenico Diele), qui rebattra les cartes de sa relation avec Liguori (Giuseppe Zeno). Domenico marquera profondément sa vie et la poussera à remettre en question toutes ses certitudes...

Résumé des épisodes

Samedi 7 février 2026 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes.

21:10 Épisode 3x01 Chien trois (1/2)

Blanca se remet difficilement de la perte de sa chienne Linneo. Une association lui a confié un chien guide auquel elle a du mal à s'attacher et qu'elle décide de baptiser froidement « Chien trois ». Par ailleurs, le corps d'une religieuse a été retrouvé sur la plage. Il s'agit d'une Ukrainienne qui était arrivée depuis peu au couvent de San Fabrizio. L'enquête conduit Blanca à rencontrer Domenico Falena, un entrepreneur qui travaille pour une société de sécurité maritime à Gênes.

21:10 Épisode 3x02 Chien trois (2/2)

Blanca poursuit l'enquête et découvre que Domenico a eu un bébé avec Valya, la victime. Cette dernière s'était fait passer pour une religieuse afin de rechercher son bébé, probablement enlevé en Ukraine puis amené en Italie. Parallèlement à cette affaire, Blanca apprend que Liguori envisage de s'installer à Rome avec Veronica. Blanca et Domenico se rapprochent de plus en plus et passent une nuit ensemble.