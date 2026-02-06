"Déluge mortel", mini-série inédite diffusée sur France 3 dimanche 8 février 2026

Dimanche 8 février 2026 à 21:10, France 3 débutera la diffusion de "Déluge mortel", une mini-série inédite pleine de suspense, de sentiments et d'humanité.

L'histoire en quelques lignes...

Un déluge « apocalyptique » frappe une petite ville du sud du Yorkshire, provoquant de nombreux dégâts matériels et humains.

Un homme, dans la trentaine, non identifié, est retrouvé noyé dans un ascenseur dans le sous-sol inondé d'un immeuble. On suppose qu'il a été piégé lorsqu'une coupure de courant a bloqué l'ascenseur pendant la montée des eaux. L'hypothèse est fausse : une autopsie révélera que l'homme est décédé deux jours plus tôt et a été frappé à la tête.

Cette découverte, tout au long de la série, fera apparaître un ensemble de secrets et de mensonges qui, entre autres, provoquera un effet dévastateur sur la communauté.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers seront diffusés dimanche 8 février 2026 à partir de 21:10 sur France 3.

21:10 Épisode 1 Sous les eaux

Alors que le Yorkshire est victime d'inondations catastrophiques, Jo Marshall, agent de police dans la petite ville de Waterside, s'inquiète du sort d'un homme qui a plongé à l'eau pour sauver un bébé. Tandis que la ville tente de s'organiser, Jo se voit dans l'obligation d'héberger sa belle-famille. Quand le corps d'un homme est retrouvé dans l'ascenseur d'un parking souterrain, Jo sent bien que l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît.

22:00 Épisode 2 Face à face

Alors que Jo essaye de limiter les dégâts après avoir eu recours au site de généalogie, elle reçoit la visite de Tasha Eden, qui arrive de France pour vérifier si l'homme de l'ascenseur est bien son frère Daniel, pourtant censé être mort depuis cinq ans. En parallèle, elle s'entretient avec Chris, le gardien du parking, pour en savoir plus sur ce qui s'est passé le soir des inondations, ainsi que les jours précédents, puisque l'homme de l'ascenseur a été tué deux jours avant.

22:45 Épisode 3 Connexions

Jo est très étonnée de découvrir que Tasha et Lee se connaissent depuis toujours. Recrutée par le commandant Roy pour renflouer l'équipe qui enquête sur l'homicide, elle ne peut cependant pas révéler ce qu'elle sait, au risque de perdre son emploi. Mais Pat est de plus en plus méfiant. Cependant, quand le gardien du parking appelle Jo pour lui dire qu'il a fait une découverte étonnante dans la salle fermée à clé, les événements prennent une tournure inattendue.

Les trois derniers épisodes seront diffusés sur France 3 dimanche 15 février 2026.