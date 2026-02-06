recherche
"Les disparus des Argonnes" en tournage pour France Télévisions avec Alix Poisson

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 février 2026 174
Le 2 février dernier, Alix Poisson, Vincent Deniard et Anne Charrier ont débuté pour France Télévisions le tournage de la mini-série "Les disparus des Argonnes" réalisée par Safy Nebbou, adaptation du roman de Julie Peyr.

L'histoire en quelques lignes...

"Les disparus des Argonnes" suit le combat de Jocelyne Veyrades, une mère de famille modeste dont le fils, Gilles, disparaît en 1981 lors d’une permission pendant son service militaire. Alors que les autorités évoquent une désertion, Jocelyne refuse cette explication et pressent qu’un drame s’est produit.

Au fil des années, d’autres jeunes appelés disparaissent dans des circonstances similaires. Face au silence de l’institution militaire et à l’inaction de la justice, Jocelyne rejoint d'autres familles frappées par le même drame. Ensemble, elles brisent le mur de l’indifférence et mènent une lutte acharnée pour faire entendre leur voix.

À travers une enquête poignante et une mobilisation citoyenne, la série explore les failles d’un système, les blessures du deuil et la détermination d’une femme ordinaire confrontée à l’inacceptable. Jocelyne deviendra malgré elle une figure de résistance. Un combat intime, universel, profondément humain.

Le tournage de cette mini-série de 4 épisodes se déroule jusqu'au 27 mars 2026 à Paris et dans la ville de Lyon.

Publié dans Séries, Tournages en cours
Suivez nous...