Les résumés de "Plus belle la vie" du 8 au 13 février 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 9 au 13 février 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 9 février 2026 • Épisode 515

Dans leur enquête, les policiers cherchent à comprendre le lien entre les différentes agressions. Pendant ce temps, une Mistralienne fait appel à Eric et Laura pour retrouver une amie d'enfance. De leur côté, les Kepler jouent leurs dernières cartes avec Ophélie.

Mardi 10 février 2026 • Épisode 516

De retour sur la scène de crime, certaines incohérences sèment le trouble chez les policiers. Alors que le chantier de la sacristie démarre, des tensions se font déjà ressentir. À la résidence, Steve manque de délicatesse à l'égard d'un ami qui lui en veut toujours.

Mercredi 11 février 2026 • Épisode 517

Une précieuse découverte permet aux policiers de mettre la main sur un nouveau suspect. A l'agence, Eric est sous le choc quand il réalise enfin qui est l'amie d'enfance qu'il recherche. En parallèle, Steve bénéficie d'une aide inattendue dans son enquête...

Jeudi 12 février 2026 • Épisode 518

Malgré des preuves accablantes, les policiers ont toujours du mal à recoller les morceaux. Au Mistral, Thomas reçoit un appel alarmant du Père André. Lors d'une consultation, Apolline fait une découverte troublante.

Vendredi 13 février 2026 • Épisode 519

Alors que l'enquête piétine et malgré le danger, un mistralien décide de faire cavalier seul. Riva, quant à lui, piqué dans son orgueil, se met en tête de retrouver une amie de lycée. Depuis l'événement de la veille, l'église du Mistral suscite la curiosité de tous.