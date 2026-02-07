recherche
Les résumés de "Ici tout commence" du 9 au 13 février 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 9 au 13 février 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 9 février 2026 Épisode 1368

Chez les Lanneau, Inès annonce la couleur. Stanislas force la main de Billie. Face à Ninon, Bianca fait mouche.

Mardi 10 février 2026 Épisode 1369

Acculée par Inès, Zoé commet l'irréparable. Face à Ferdinand, Billie retourne sa veste. Grâce à Gary, Ninon prend le taureau par les cornes.

Mercredi 11 février 2026 Épisode 1370

En cuisine, Dominique abat enfin ses cartes. Au Comptoir de Jude, Mattéo met les pieds dans le plat. Avec Ferdinand, Billie crève l'abcès.

Jeudi 12 février 2026 Épisode 1371

Durand la Masterclass, Solal se décompose. Avec Thelma et Loup, Mattéo met les choses au clair. À la coloc, Mehdi a plus d'un tour dans son sac.

Vendredi 13 février 2026 Épisode 1372

Chez Leroy, Dominique se fait taper sur les doigts. À la coloc, Jasmine crache le morceau. Gary prend les devants et se montre romantique envers Ninon.

