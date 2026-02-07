"La belle et le boulanger" lundi 9 février 2026 sur TF1, résumé des derniers épisodes (vidéo)

Lundi 9 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de "La belle et le boulanger" une mini-série inédite avec Amir adaptée du format israélien "The baker and the beauty".

Rappel de l'histoire...

Benjamin Mercier (Amir Haddad) et Louise Meyer (Ludmilla von Claer), c’est le jour et la nuit. Littéralement.

Tous les jours, à l’aube, Louise prend un avion pour défiler pour les plus grands couturiers, Benjamin, lui, enfourne ses premières baguettes dans la boulangerie familiale. Il démarre sa journée, elle, va se coucher. Il dit bonjour, elle, dit bonne nuit.

Louise et Benjamin n’auraient jamais dû se croiser… Mais leur rencontre, fortuite, a lieu dans les toilettes d'un restaurant. Elle dure 90 secondes… juste avant que Vanessa (Sarah Stern) fasse la surprise à Benjamin en le demandant publiquement en mariage.

La vie parfaitement bien réglée de Benjamin bascule ce soir-là, entraînant dans son sillage toute sa famille.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 4 épisodes de 52 minutes. Les deux derniers épisodes seront diffusés sur TF1 lundi 9 février 2026.

21:10 Épisode 3 La parenthèse enchantée

Après sa rupture avec Louise, Benjamin renoue avec Vanessa, qui lui propose direct d'emménager ensemble dans le pavillon dont elle rêve... Mais Louise occupe toutes ses pensées. Pensant soigner le mal par le mal, il va chez elle pour mettre fin à leur histoire. Quand il pense sortir en catimini de chez Louise, il est mitraillé par une horde de paparazzis ! Myriam de son côté joue avec le feu en se laissant draguer par le fidèle client...

22:05 Épisode 4 Palais Royal

Humiliée pour la seconde fois, Vanessa déclenche l'opération "récupérer Benjamin". Et trouve un allié de poids : Vadim, l'agent de Louise, qui ne voit pas du tout d'un bon œil cette union contre nature entre sa célèbre protégée et un petit boulanger. Ils mettent en œuvre un plan diabolique pour séparer les deux amoureux transis : faire revenir la star Josh Heaven, l'ex de Louise, pour qu'ils se remettent ensemble... Du côté de la boulangerie, rien ne va plus. Philippe et Myriam ne se parlent plus et Flora, la benjamine, a décidé de s'envoler pour l'Argentine sans prévenir personne...