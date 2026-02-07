recherche
Séries

"La belle et le boulanger" lundi 9 février 2026 sur TF1, résumé des derniers épisodes (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 100
"La belle et le boulanger" lundi 9 février 2026 sur TF1, résumé des derniers épisodes (vidéo)

Lundi 9 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de "La belle et le boulanger" une mini-série inédite avec Amir adaptée du format israélien "The baker and the beauty".

Rappel de l'histoire...

Benjamin Mercier (Amir Haddad) et Louise Meyer (Ludmilla von Claer), c’est le jour et la nuit. Littéralement.

Tous les jours, à l’aube, Louise prend un avion pour défiler pour les plus grands couturiers, Benjamin, lui, enfourne ses premières baguettes dans la boulangerie familiale. Il démarre sa journée, elle, va se coucher. Il dit bonjour, elle, dit bonne nuit.

Louise et Benjamin n’auraient jamais dû se croiser… Mais leur rencontre, fortuite, a lieu dans les toilettes d'un restaurant. Elle dure 90 secondes… juste avant que Vanessa (Sarah Stern) fasse la surprise à Benjamin en le demandant publiquement en mariage. 

La vie parfaitement bien réglée de Benjamin bascule ce soir-là, entraînant dans son sillage toute sa famille.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 4 épisodes de 52 minutes. Les deux derniers épisodes seront diffusés sur TF1 lundi 9 février 2026.

21:10 Épisode 3 La parenthèse enchantée

Après sa rupture avec Louise, Benjamin renoue avec Vanessa, qui lui propose direct d'emménager ensemble dans le pavillon dont elle rêve... Mais Louise occupe toutes ses pensées. Pensant soigner le mal par le mal, il va chez elle pour mettre fin à leur histoire. Quand il pense sortir en catimini de chez Louise, il est mitraillé par une horde de paparazzis ! Myriam de son côté joue avec le feu en se laissant draguer par le fidèle client...

22:05 Épisode 4 Palais Royal

Humiliée pour la seconde fois, Vanessa déclenche l'opération "récupérer Benjamin". Et trouve un allié de poids : Vadim, l'agent de Louise, qui ne voit pas du tout d'un bon œil cette union contre nature entre sa célèbre protégée et un petit boulanger. Ils mettent en œuvre un plan diabolique pour séparer les deux amoureux transis : faire revenir la star Josh Heaven, l'ex de Louise, pour qu'ils se remettent ensemble... Du côté de la boulangerie, rien ne va plus. Philippe et Myriam ne se parlent plus et Flora, la benjamine, a décidé de s'envoler pour l'Argentine sans prévenir personne...

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 11:36
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les Victoires de la Musique, 40 ans d'émotion en chansons&quot; sur France 4 lundi 9 février 2026

"Les Victoires de la Musique, 40 ans d'émotion en chansons" sur France 4 lundi 9 février 2026

07 février 2026 - 11:43

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 9 au 13 février 2026 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 9 au 13 février 2026 sur TF1

07 février 2026 - 11:22

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 7 février 2026, les meilleurs moments à revoir sur France 2

"Quelle époque !" samedi 7 février 2026, les meilleurs moments à revoi…

07 février 2026 - 11:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...