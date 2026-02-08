recherche
"Un si grand soleil" : France 3 diffuse 5 épisodes mardi 10 février 2026 à partir de 21:10

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 8 février 2026 152
Mardi 10 février 2026 à partir de 21:10, France 3 proposera une programmation exceptionnelle de la série "Un si grand soleil" avec la diffusion de cinq épisodes inédits.

Cette programmation exceptionnelle est due aux Jeux Olympiques d'Hiver Milan-Cortina qui seront retransmis en direct sur les antennes de France Télévisions du 4 au 22 février 2026.

Voici ce qui va se passer dans ces épisodes au cours de cette soirée spéciale...

Encouragé par Hugo, Pablo tente de renouer avec sa mère, Caroline, mais il voit d'un mauvais œil l'influence de Martin, son beau-père, sur sa mère. Martin compte bien perturber la vie de la famille...

Marie-Sophie et Sohan s’inquiètent des répercussions judiciaires pour Charlotte, qui risque cinq ans pour dénonciation calomnieuse. Cette dernière est hantée par son viol... Manu confronte Sacha : il espère qu’il ira en prison.

Yann reste perturbé par sa relation avec Lucie, tandis que Johanna se confie à Sabine sur son couple, elle voit bien que Yann est distant. Ce dernier va profiter d'un déplacement professionnel de Johanna pour passer du temps avec Lucie. Cette dernière demande à Boris s’il peut recevoir son patient, Gabin, en entretien chez L. Cosmétiques. Boris fera le nécessaire pour l'embaucher...

