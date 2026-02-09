recherche
"Elsbeth" saison 3 : résumé des épisodes diffusés mercredi 11 février 2026 sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 9 février 2026 111
Mercredi 11 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera les premiers épisodes de la troisième saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

Mercredi 11 février 2026, TF1 débutera la diffusion de la 3ème saison inédite et de ses deux premiers épisodes.

21:10 Épisode 3x01 La liste de ses folies

Elsbeth explore le monde de la télévision et de l'humour quand des tensions surgissent en coulisses entre le présentateur d'un late show, Scotty, la responsable écriture, Laurel, et son époux qui est aussi le comparse et souffre-douleur de Scotty à l'antenne, Mickey. Elsbeth fait également la connaissance d'un nouvel agent de police qui s'essaie au stand-up à ses heures perdues.

21:55 Épisode 3x02 La casa des poupées

Lorsqu'une enquête pour meurtre dans un célèbre magasin de jouets new-yorkais se transforme en prise d'otage, Elsbeth doit négocier avec Nolan, l'ex-détenu qui se trouve à l'intérieur. À l'extérieur du magasin, le capitaine Wagner affronte un rival imprudent qui pourrait faire basculer la situation en drame.

Suivez nous...