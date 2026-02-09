"Anaon" : résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 11 février 2026 (vidéo)

Mercredi 11 février 2026 à partir de 21:10, France 2 diffusera les trois derniers épisodes de "Anaon", une série fantastique réalisée par David Hourrègue avec Guillaume Labbé et Capucine Malarre.

Présenté en compétition française au festival Séries Mania 2025, ce thriller revisite les légendes bretonnes à travers une relecture contemporaine.

Synopsis de la série

Un mois après la mort de sa femme, Max est chargé d’enquêter sur la disparition mystérieuse d’une adolescente.

Sa fille, Wendie, comprend aux côtés de ses amis que quelque chose de surnaturel est à l’œuvre…

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois derniers seront diffusés mercredi 11 février 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 4 • Les derniers descendants

Wendie, Léa et Nathan effectuent des recherches sur les familles fondatrices de Harz et en apprennent plus sur le folklore et la mythologie dont s'inspire le coupable. Max et Lucie montent une filature pour surveiller de près leur seul suspect.

Épisode 5 • Ar Wardez



Refusant de croire que l'affaire est close, Max perd pied. Wendie, elle, met au jour des secrets concernant la mort de sa mère et confronte son père. L'occasion pour les deux de se replonger dans la dernière journée de Sarah et les causes de sa mort.

Épisode 6 • L'héritage



Le temps presse ! Wendie est aux mains du responsable des attaques. Pour la retrouver, Max interroge Léa et Nathan et doit faire fi de ses convictions rationnelles pour envisager la possibilité de l'impossible. Dès lors, tout le monde se prépare à livrer bataille...