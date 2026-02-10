"Léo Mattéï" jeudi 12 février 2026 sur TF1, résumé du 1er épisode de la 13ème saison (vidéo)

Jeudi 12 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera le premier épisode de la 13ème saison inédite de la série "Léo Mattéï" avec Jean-Luc Reichmann : « La vocation de Margot ».

Pour cette nouvelle saison, Léo Mattéï et sa brigade reviennent à Marseille avec trois nouvelles enquêtes :

L’enlèvement de la fille d’un célèbre chocolatier, envié pour son succès et rattrapé par ses erreurs du passé.

La disparition de trois jeunes enquêteurs du web qui s'intéressaient à une affaire ancienne.

Un jeune prodige du foot victime de harcèlement dans un club où la performance prime...

Afin d’élucider ces nouvelles affaires, Léo Mattéï peut compter sur Marion et Randal, mais surtout sur deux nouveaux arrivants dans la brigade.

Avec tout d'abord Justine, son nouveau binôme. Fraîchement diplômée et très prometteuse, elle va se confronter au métier sur le terrain. Mattéï la prend sous son aile, même si l'énergie débordante et la spontanéité de la jeune fille échappent parfois au contrôle du commandant.

Puis Trimoulin, le fantasque nouveau commissaire. Derrière son air lunaire, le commissaire Trimoulin va très vite démontrer qu’il fait preuve d’une grande sagacité.

Côté vie perso, alors que Mattéï file le parfait amour avec Anaïs, il découvre que celle-ci ne lui dit pas tout. En effet, Mattéï va se rendre compte qu’Anaïs porte le poids d’un lourd secret qui pourrait bien bouleverser leur belle histoire...

Résumé des épisodes

Jeudi 12 février 2026, TF1 diffusera le premier épisode de cette 13ème saison.

La vocation de Margot

Après un home-jacking dans la chocolaterie Valentin, Livia (7 ans), la fille des propriétaires, est enlevée.

Alors que Léo Mattéï et son équipe mettent tout en œuvre pour retrouver Livia et arrêter ses ravisseurs, nos enquêteurs vont découvrir que derrière la façade féérique de la chocolaterie, se cachent des secrets de famille bien gardés…

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï ) Louvia Bachelier (Justine ), Vincent Desagnat, Natasha Saint-Pierre (Anaïs), Romane Portail (Marion) et Gwendal Marimoutou (Randal) Lannick Gautry ( Paul Valentin) Elodie Varlet ( Sophie Valentin), et Fabian Wolfrom ( Mickaël Valentin)