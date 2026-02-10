recherche
"La voisine danoise" : les derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 12 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 février 2026 84
Jeudi 12 février 2026 à 20:55, Arte diffusera les derniers épisodes de "La voisine danoise", une mini-série inédite jouissive, mélange de satire sociale et d’humour noir...

L'histoire en quelques lignes...

Nouvellement installée dans un petit immeuble de Reykjavik, Ditte Jensen, ex-agent des services secrets danois, mène une vie paisible et discrète. La retraitée cultive son potager, salue ses voisins, participe aux réunions de copropriété... Mais chassez le naturel, il revient au galop ! Le jour où un chat fait ses besoins entre deux de ses carottes, Ditte règle l'affront de façon expéditive...

Parallèlement, les résidents désespèrent des nuisances provoquées par Thorir, un voisin qui fait la fête des nuits entières avec sa chaîne stéréo à fond. Constatant l’inaction de la police, ils se sont résignés à subir. Mais voilà que la nouvelle voisine danoise décide de mettre son grain de sel…

Résumé des épisodes

Jeudi 12 février, Arte diffusera les trois derniers épisodes.

21:10 Épisode 4

Les résidents se réunissent pour l’anniversaire d’Astridur. Bjork demande à Ditte de l'aider à annoncer à ses parents qu'elle est enceinte.

21:50 Épisode 5

Ditte doit remplir une ultime mission pour les services danois. Son voisin Thorir est aux prises avec un mafieux suédois.

22:45 Épisode 6

Dans un finale explosif, Ditte prend sa retraite définitive des services secrets et affronte un ennemi de son calibre.

Dernière modification le mardi, 10 février 2026 11:34
