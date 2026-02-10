recherche
Séries

"Le Signal - 149 Khz" résumé des derniers épisodes diffusés sur NOVO 19 jeudi 12 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 février 2026 186
Jeudi 12 février 2026 à 21:10, NOVO 19 diffusera les deux derniers épisodes de la mini-série inédite "Le Signal - 149 Khz" adaptée du roman best-seller de Maxime Chattam.

L'histoire en quelques lignes...

En quête de tranquillité pour se retrouver en famille pendant sa grossesse, Olivia s’installe avec son mari Paul et leur fille adolescente rebelle, Camille, sur une île isolée de Bretagne.

Très vite, Camille est témoin d’étranges phénomènes, tandis que plusieurs habitants trouvent la mort dans des circonstances mystérieuses.

Avec ses nouveaux amis, elle décide de percer les secrets de l’île, et se retrouve confrontée aux démons du passé que tous auraient préféré oublier.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite, tournée en Bretagne, se compose de six épisodes de 52 minutes.

Les derniers épisodes seront diffusés jeudi 12 février 2026 sur NOVO 19.

21:10 Épisode 5

Olivia et Camille font équipe avec Aby après son éviction de l’enquête. Ensemble, elles découvrent l’explication derrière la série de morts violentes sur l’île.

Olivia et Paul révèlent à Camille un secret enfoui depuis longtemps.

21:55 Épisode 6

Alors qu’une violente tempête s’abat sur l’île, désormais plongée dans le noir, les Dormeuil doivent unir leurs forces pour en chasser les fantômes une bonne fois pour toutes. Mais une vérité enfouie depuis longtemps menace l’unité de la famille. Camille parviendra-t-elle à aller jusqu’au bout ?

Dernière modification le mardi, 10 février 2026 14:02
Publié dans Séries, Jeudi
