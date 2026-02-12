"Blanca" saison 3, résumé des épisodes diffusés samedi 14 février 2026 sur M6

Samedi 14 février 2026 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la troisième saison inédite de la série "Blanca". Que va-t-il se passer ? Voici les résumés des épisodes 3 & 4...

Cette saison, les tribulations de notre héroïne seront multiples, tant sur le plan personnel que professionnel, avec une affaire particulièrement difficile qui l’occupera tout au long de la saison.

Présentation de la nouvelle saison

Blanca (Maria Chiara Giannetta) nous a toujours montré comment affronter l’avenir sans crainte, comment faire appel à notre courage lorsque la vie nous lance des défis. Et, surtout, à ne pas avoir peur de l’obscurité. Mais parfois, la vie nous donne plus que ce que l’on espère...

Dans cette nouvelle saison, Blanca va devoir faire face à une grave perte : sa chienne guide Linneo est morte, laissant Blanca sans ses “yeux”. Depuis cette disparition, Blanca a essayé d’autres chiens, mais sans succès : l’un est trop incontrôlable, l’autre trop paresseux... À tel point qu’elle n’arrive même pas à leur trouver un nom ! Le dernier s’appelle tout simplement “Chien 3” et il a un gros défaut : il l’aime trop !

Blanca, dans un état d’esprit différent de celui de d’habitude, rejettera l’avenir et décidera de se suffire à elle-même. Mais la vie la forcera à affronter les ténèbres qui ne l’avaient jamais autant effrayée auparavant.

Pourtant, dans cette confrontation, elle ne sera pas seule car, outre ses compagnons habituels, elle fera la rencontre de Domenico Falena (Domenico Diele), qui rebattra les cartes de sa relation avec Liguori (Giuseppe Zeno). Domenico marquera profondément sa vie et la poussera à remettre en question toutes ses certitudes...

Résumé des épisodes

Samedi 14 février 2026 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes.

21:10 Épisode 3x03 Le Génois (1/2)

Une psychiatre intervenant en milieu carcéral est retrouvée morte peu de temps après la sortie de prison d’un cambrioleur surnommé « le Génois ». Blanca et Liguori mènent l’enquête alors que ce dernier, censé s’installer à Rome, prend conscience que Blanca va lui manquer. Blanca commence à ressentir les premiers effets de sa grossesse. Troublée par l'idée d'être mère, elle rend visite à la sienne en prison.

22:10 Épisode 3x04 Le Génois (2/2)

Enea Cavo s’est volatilisé juste au moment où les policiers comptaient l'interroger. Liguori et Blanca vont questionner son ami Renato, avec qui le Génois est resté en contact. Liguori enquête sur Domenico, qu'il ne sent pas honnête avec Blanca. Tout en cachant sa grossesse, Blanca continue d’aider Domenico à rechercher son fils.