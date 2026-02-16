"Elsbeth" saison 3 : résumé des épisodes diffusés mercredi 18 février 2026 sur TF1

Mercredi 18 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la troisième saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

Mercredi 18 février 2026, TF1 diffusera les épisodes 3 & 4.

21:10 Épisode 3x03 En deuil, mon œil



Quand le mari présumé mort d'une influenceuse en matière de deuil, Raquel Drabowski, réapparait comme par miracle, leurs retrouvailles tombent rapidement à l'eau. En cours d'enquête, Elsbeth croise, par hasard, le chemin d'une vieille amie, ce qui pourrait attirer l'attention sur une périlleuse opération sous couverture.

21:55 Épisode 3x04 Une voisine prise de tête

A Sleepy Hollow, Elsbeth doit faire tomber les masques quand la rivalité entre deux voisines prend une tournure macabre le soir d'Halloween. De son côté, le capitaine Wagner fait une découverte terrifiante à propos de sa fille.