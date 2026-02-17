"Meurtres à Varjakka" mini-série inédite diffusée sur Arte à partir du jeudi 19 février 2026

Jeudi 19 février 2026 à 20:55, Arte diffusera les trois premiers épisodes de la première saison de "Meurtres à Varjakka" une mini-série inédite dans laquelle une communauté chrétienne rigoriste du nord de la Finlande est le théâtre de meurtres sanglants.

L'histoire en quelques lignes...

Deux meurtres particulièrement violents ont été commis dans la petite ville de Varjakka, à l’extrême nord de la Finlande. Les victimes appartiennent toutes deux à la communauté læstadienne, un mouvement religieux ultraconservateur luthérien dont la bourgade est l'un des bastions.

Originaire de Varjakka, qu’il a fui dix ans plus tôt pour vivre librement avec son mari, le jeune inspecteur Lauri Raiha, au tempérament violent et colérique, accepte à contrecœur d’y retourner pour participer aux investigations. Il rejoint Sanna Tervo, une officière de police confirmée, aux mœurs libertines, chargée de diriger l’enquête...

Resumé des épisodes

Cette première saison se compose de six épisodes. Les trois premiers seront diffusés jeudi 19 février 2026 sur Arte.

20:55 • Épisode 1x01

Au milieu des années 2010, deux inspecteurs que tout oppose, Lauri Raiha et Sanna Tervo, sont chargés d'enquêter sur un double assassinat…

21:45 • Épisode 1x02

Alors que l’enquête progresse, Lauri doit affronter le ressentiment d’une ancienne amie. Sanna reçoit un appel inattendu…

22:30 • Épisode 1x03

Lauri fait une avancée décisive dans l’enquête, mais doit consoler Sanna qui a reçu une triste nouvelle…

Les trois derniers épisodes de cette première saison seront diffusés jeudi 26 février 2026 à partir de 20:55 sur Arte.