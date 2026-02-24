recherche
Séries

"Léo Mattéï - Destins brisés" jeudi 26 février 2026 sur TF1, résumé du 3ème épisode de la 13ème saison (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 février 2026 141
"Léo Mattéï - Destins brisés" jeudi 26 février 2026 sur TF1, résumé du 3ème épisode de la 13ème saison (vidéo)

Jeudi 26 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera le troisième épisode de la 13ème saison inédite de la série "Léo Mattéï" avec Jean-Luc Reichmann : « Destins brisés ».

Pour cette nouvelle saison, Léo Mattéï et sa brigade reviennent à Marseille avec trois nouvelles enquêtes.

Afin d’élucider ces nouvelles affaires, Léo Mattéï peut compter sur Marion et Randal, mais surtout sur deux nouveaux arrivants dans la brigade.

Avec tout d'abord Justine, son nouveau binôme. Fraîchement diplômée et très prometteuse, elle va se confronter au métier sur le terrain. Mattéï la prend sous son aile, même si l'énergie débordante et la spontanéité de la jeune fille échappent parfois au contrôle du commandant.

Puis Trimoulin, le fantasque nouveau commissaire. Derrière son air lunaire, le commissaire Trimoulin va très vite démontrer qu’il fait preuve d’une grande sagacité.

Côté vie perso, alors que Mattéï file le parfait amour avec Anaïs, il découvre que celle-ci ne lui dit pas tout. En effet, Mattéï va se rendre compte qu’Anaïs porte le poids d’un lourd secret qui pourrait bien bouleverser leur belle histoire...

Résumé des épisodes

Jeudi 26 février 2026, TF1 diffusera le troisième et dernier épisode de cette 13ème saison.

Destins brisés

Alors que la fête bat son plein au FC Sainte-Victoire club de foot marseillais, Nathan,12 ans, est violemment agressé.

Très vite, Léo Mattéï et sa brigade comprennent que Nathan fait l'objet de convoitises : brillant joueur prometteur, il est la cible de nombreuses menaces.

Mattéï va tout faire pour comprendre qui s'en prend à Nathan et découvrir que les apparences sont toujours trompeuses.

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï), Louvia Bachelier (Justine), Vincent Desagnat (Commissaire Trimoulin), Romane Portail (Marion), Natasha Saint - Pier (Anaïs), Gwendal Marimoutou (Randal).

Également dans cet épisode : Adil Rami, Marc Ruchmann, Hélène Seuzaret, Cécile Rebboah.

Dernière modification le mardi, 24 février 2026 11:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Palmyre, à la croisée des mondes&quot; à revoir sur France 5 jeudi 26 février 2026 (vidéo)

"Palmyre, à la croisée des mondes" à revoir sur France 5 jeudi 26 février 2026 (vidéo)

24 février 2026 - 12:16

Sur le même thème..

&quot;Elsbeth&quot; saison 3 : résumé des épisodes diffusés mercredi 25 février 2026 sur TF1

"Elsbeth" saison 3 : résumé des épisodes diffusés mercredi 25 février 2026 sur TF1

23 février 2026 - 11:26

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

24 février 2026 - 11:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...