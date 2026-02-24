"Léo Mattéï - Destins brisés" jeudi 26 février 2026 sur TF1, résumé du 3ème épisode de la 13ème saison (vidéo)

Jeudi 26 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera le troisième épisode de la 13ème saison inédite de la série "Léo Mattéï" avec Jean-Luc Reichmann : « Destins brisés ».

Pour cette nouvelle saison, Léo Mattéï et sa brigade reviennent à Marseille avec trois nouvelles enquêtes.

Afin d’élucider ces nouvelles affaires, Léo Mattéï peut compter sur Marion et Randal, mais surtout sur deux nouveaux arrivants dans la brigade.

Avec tout d'abord Justine, son nouveau binôme. Fraîchement diplômée et très prometteuse, elle va se confronter au métier sur le terrain. Mattéï la prend sous son aile, même si l'énergie débordante et la spontanéité de la jeune fille échappent parfois au contrôle du commandant.

Puis Trimoulin, le fantasque nouveau commissaire. Derrière son air lunaire, le commissaire Trimoulin va très vite démontrer qu’il fait preuve d’une grande sagacité.

Côté vie perso, alors que Mattéï file le parfait amour avec Anaïs, il découvre que celle-ci ne lui dit pas tout. En effet, Mattéï va se rendre compte qu’Anaïs porte le poids d’un lourd secret qui pourrait bien bouleverser leur belle histoire...

Résumé des épisodes

Jeudi 26 février 2026, TF1 diffusera le troisième et dernier épisode de cette 13ème saison.

Destins brisés

Alors que la fête bat son plein au FC Sainte-Victoire club de foot marseillais, Nathan,12 ans, est violemment agressé.

Très vite, Léo Mattéï et sa brigade comprennent que Nathan fait l'objet de convoitises : brillant joueur prometteur, il est la cible de nombreuses menaces.

Mattéï va tout faire pour comprendre qui s'en prend à Nathan et découvrir que les apparences sont toujours trompeuses.

Avec : Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï), Louvia Bachelier (Justine), Vincent Desagnat (Commissaire Trimoulin), Romane Portail (Marion), Natasha Saint - Pier (Anaïs), Gwendal Marimoutou (Randal).

Également dans cet épisode : Adil Rami, Marc Ruchmann, Hélène Seuzaret, Cécile Rebboah.