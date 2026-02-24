recherche
Séries

"Meurtres à Varjakka", résumé des derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 26 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 février 2026 240
"Meurtres à Varjakka", résumé des derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 26 février 2026

Jeudi 26 février 2026 à 20:55, Arte diffusera les trois derniers épisodes de la première saison de "Meurtres à Varjakka" une mini-série inédite dans laquelle une communauté chrétienne rigoriste du nord de la Finlande est le théâtre de meurtres sanglants.

L'histoire en quelques lignes...

Deux meurtres particulièrement violents ont été commis dans la petite ville de Varjakka, à l’extrême nord de la Finlande. Les victimes appartiennent toutes deux à la communauté læstadienne, un mouvement religieux ultraconservateur luthérien dont la bourgade est l'un des bastions.

Originaire de Varjakka, qu’il a fui dix ans plus tôt pour vivre librement avec son mari, le jeune inspecteur Lauri Raiha, au tempérament violent et colérique, accepte à contrecœur d’y retourner pour participer aux investigations. Il rejoint Sanna Tervo, une officière de police confirmée, aux mœurs libertines, chargée de diriger l’enquête...

Resumé des épisodes :

Cette première saison se compose de six épisodes. Les trois derniers seront diffusés jeudi 26 février 2026 sur Arte.

20:55 Épisode 1x04

Tandis que l’assassin maîtrise l’art de la diversion, un étrange accident attire les médias à Varjakka.

21:45 Épisode 1x05

Une querelle oppose Lauri et Sanna. Les enquêteurs se demandent s'il n'y a pas deux tueurs…

22:30 Épisode 1x06

En danger de mort, Lauri découvre les secrets enfouis au cœur de Varjakka. Sanna s’inquiète de sa soudaine disparition…

Dernière modification le mardi, 24 février 2026 12:55
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mardi 24 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

"28 minutes" mardi 24 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

24 février 2026 - 14:51

Sur le même thème..

&quot;Léo Mattéï - Destins brisés&quot; jeudi 26 février 2026 sur TF1, résumé du 3ème épisode de la 13ème saison (vidéo)

"Léo Mattéï - Destins brisés" jeudi 26 février 2026 sur TF1, résumé du 3ème épisode de la 13ème saison (vidéo)

24 février 2026 - 11:30

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

24 février 2026 - 11:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...