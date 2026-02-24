"Meurtres à Varjakka", résumé des derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 26 février 2026

Jeudi 26 février 2026 à 20:55, Arte diffusera les trois derniers épisodes de la première saison de "Meurtres à Varjakka" une mini-série inédite dans laquelle une communauté chrétienne rigoriste du nord de la Finlande est le théâtre de meurtres sanglants.

L'histoire en quelques lignes...

Deux meurtres particulièrement violents ont été commis dans la petite ville de Varjakka, à l’extrême nord de la Finlande. Les victimes appartiennent toutes deux à la communauté læstadienne, un mouvement religieux ultraconservateur luthérien dont la bourgade est l'un des bastions.

Originaire de Varjakka, qu’il a fui dix ans plus tôt pour vivre librement avec son mari, le jeune inspecteur Lauri Raiha, au tempérament violent et colérique, accepte à contrecœur d’y retourner pour participer aux investigations. Il rejoint Sanna Tervo, une officière de police confirmée, aux mœurs libertines, chargée de diriger l’enquête...

Resumé des épisodes :

Cette première saison se compose de six épisodes. Les trois derniers seront diffusés jeudi 26 février 2026 sur Arte.

20:55 • Épisode 1x04

Tandis que l’assassin maîtrise l’art de la diversion, un étrange accident attire les médias à Varjakka.

21:45 • Épisode 1x05

Une querelle oppose Lauri et Sanna. Les enquêteurs se demandent s'il n'y a pas deux tueurs…

22:30 • Épisode 1x06

En danger de mort, Lauri découvre les secrets enfouis au cœur de Varjakka. Sanna s’inquiète de sa soudaine disparition…