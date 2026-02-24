"Meurtres à Varjakka", résumé des derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 26 février 2026

L'histoire en quelques lignes...
Deux meurtres particulièrement violents ont été commis dans la petite ville de Varjakka, à l’extrême nord de la Finlande. Les victimes appartiennent toutes deux à la communauté læstadienne, un mouvement religieux ultraconservateur luthérien dont la bourgade est l'un des bastions.
Originaire de Varjakka, qu’il a fui dix ans plus tôt pour vivre librement avec son mari, le jeune inspecteur Lauri Raiha, au tempérament violent et colérique, accepte à contrecœur d’y retourner pour participer aux investigations. Il rejoint Sanna Tervo, une officière de police confirmée, aux mœurs libertines, chargée de diriger l’enquête...
Resumé des épisodes :
Cette première saison se compose de six épisodes. Les trois derniers seront diffusés jeudi 26 février 2026 sur Arte.
20:55 • Épisode 1x04
Tandis que l’assassin maîtrise l’art de la diversion, un étrange accident attire les médias à Varjakka.
21:45 • Épisode 1x05
Une querelle oppose Lauri et Sanna. Les enquêteurs se demandent s'il n'y a pas deux tueurs…
22:30 • Épisode 1x06
En danger de mort, Lauri découvre les secrets enfouis au cœur de Varjakka. Sanna s’inquiète de sa soudaine disparition…