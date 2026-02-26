recherche
"Cassandre - Un homme parfait", épisode inédit diffusé sur France 3 samedi 28 février 2026 (vidéo)

Samedi 28 février 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga : « Un homme parfait ».

Annecy. Lorsque Valentin Poncet, un pompier exemplaire au passé remarquable, est retrouvé mort dans des circonstances suspectes, la commissaire Cassandre et son équipe doivent démêler les fils d'un meurtre en apparence lié à un cambriolage.

Entre la découverte d’une mystérieuse fiancée qu’aurait eue Val, l’ombre d'un dangereux pyromane qui plane et les tensions au sein de la caserne — touchée par cette récente deuxième tragédie —, chaque indice soulève de nouvelles questions et met en lumière une histoire familiale tragique aux secrets profondément enfouis.

Avec : Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Luca Malinowski (Jules), Vincent Jouan (Montferrat), Raphaëlle Agogué (Sofia Perez), Guillaume Arnault (Baptiste Poncet), Farid Elouardi (Commandant Paul Borgeon), Joseph Rozé (Luca Parisi), Yannick Rosset (Valentin Poncet), Simon Jouannot (Adjudant Arnaud Lambert), Etienne Diallo (Caporal Koné Traoré), Elodie Senigallia (Sergente Charlotte Fabre), Thomas Rortais (Tanguy Bouvier), Véronique Kapoïan-Favel (Lydie Poncet), Hélène Rudermann (Caroline Morel), Joséphine Caraballo (Docteur Zweger), Yann Siptrott (Docteur Renaud).
