"Blanca" saison 3, résumé des épisodes diffusés samedi 28 février 2026 sur M6

Samedi 28 février 2026 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la troisième saison inédite de la série "Blanca". Que va-t-il se passer ? Voici les résumés des épisodes 7 & 8...

Cette saison, les tribulations de notre héroïne seront multiples, tant sur le plan personnel que professionnel, avec une affaire particulièrement difficile qui l’occupera tout au long de la saison.

Présentation de la nouvelle saison

Blanca (Maria Chiara Giannetta) nous a toujours montré comment affronter l’avenir sans crainte, comment faire appel à notre courage lorsque la vie nous lance des défis. Et, surtout, à ne pas avoir peur de l’obscurité. Mais parfois, la vie nous donne plus que ce que l’on espère...

Dans cette nouvelle saison, Blanca va devoir faire face à une grave perte : sa chienne guide Linneo est morte, laissant Blanca sans ses “yeux”. Depuis cette disparition, Blanca a essayé d’autres chiens, mais sans succès : l’un est trop incontrôlable, l’autre trop paresseux... À tel point qu’elle n’arrive même pas à leur trouver un nom ! Le dernier s’appelle tout simplement “Chien 3” et il a un gros défaut : il l’aime trop !

Blanca, dans un état d’esprit différent de celui de d’habitude, rejettera l’avenir et décidera de se suffire à elle-même. Mais la vie la forcera à affronter les ténèbres qui ne l’avaient jamais autant effrayée auparavant.

Pourtant, dans cette confrontation, elle ne sera pas seule car, outre ses compagnons habituels, elle fera la rencontre de Domenico Falena (Domenico Diele), qui rebattra les cartes de sa relation avec Liguori (Giuseppe Zeno). Domenico marquera profondément sa vie et la poussera à remettre en question toutes ses certitudes...

Résumé des épisodes

Samedi 28 février 2026 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes.

21:10 Épisode 3x07 Peur du noir (1/2)

Après avoir été agressée lors d'une visite de musée où le psychiatre Dellepiane a été tué, Blanca se repose pour récupérer et vérifier la santé de son bébé. Pendant ce temps, Liguori et Bacigalupo mènent l'enquête, ce dernier s'intéressant à Anita, une patiente qui n'aimait pas le psychiatre. Après la visite de Bacigalupo, Focchetti, un pharmacien suspecté d'être complice, s'enfuit de Gênes. Plus tard, Bacigalupo est renversé par un véhicule et tombe dans le coma.

22:10 Épisode 3x08 Le dauphin (2/2)

Après avoir veillé sur Blanca, Liguori apprend que Bacigalupo a été renversé devant chez Fochetti. À l'hôpital, Blanca rencontre Anita et constate qu'elle retrouve ses facultés sensorielles. Fochetti, arrêté, révèle un trafic de médicaments impliquant les responsables de l'accident de Bacigalupo. Blanca détecte alors un parfum d'arnica sur l'agenda du psychiatre, identique à celui de son agresseur. Par ailleurs, Domenico fait une découverte importante concernant l’enfant disparu.