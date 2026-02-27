recherche
La saison 2 de "Mystères au paradis" diffusée sur France 3 à partir du dimanche 1er mars 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 27 février 2026
Dimanche 1er mars 2026 à 21:10, France 3 débutera la diffusion de la deuxième saison de la série "Mystères au paradis" dans laquelle l'inspecteur Goodman reprend du service pour résoudre les mystères de Shipton Abbott.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir quitté le paradis aux Caraïbes puis l'effervescence de la ville de Londres, l'inspecteur Humphrey Goodman et sa fiancée Martha s'installent dans la petite ville de Shipton Abbott, dans le Devon, d'où est originaire Martha. Il va prendre le poste d'inspecteur de ce petit coin tranquille et Martha va pouvoir réaliser son rêve d'ouvrir un restaurant.

Mais derrière l'aspect paradisiaque de cette ville se cachent des mystères particulièrement complexes que seul l'esprit affûté de l'inspecteur Goodman, aidé par sa nouvelle équipe, peut résoudre.

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 60 minutes.

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera les épisodes 1 & 2.

Épisode 1  Coup de théâtre

Humphrey et Esther acceptent de jouer le rôle de policiers dans la pièce de théâtre amateur de la troupe de Margo qui doit se dérouler à bord d'un train à vapeur... mais l'acteur censé jouer le mort est véritablement assassiné lors de la répétition générale.

Épisode 2  Le sort s'acharne

Martha assiste à une séance de spiritisme chez une voyante avec l'une de ses amies d’enfance, Belle Hammond, qui vient récemment de perdre son grand-père. Après être entrée en communication avec celui-ci, la voyante prédit à Belle des évènements qui se réalisent.

Publié dans Séries, Dimanche
L'info TV en continu

Suivez nous...