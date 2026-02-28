Les résumés de "Plus belle la vie" du 2 au 6 mars 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 2 mars 2026 • Épisode 530

Pour ferrer le potentiel commanditaire, les détectives doivent employer la manière forte. De son côté, Barbara va trouver Bahram pour obtenir des réponses à ses angoisses. À la maison, les tensions entre Zoé et Djawad s'accumulent.

Mardi 3 mars 2026 • Épisode 531

Dans l'enquête, une découverte majeure sur la statue vient rebattre les cartes. En parallèle, Barbara est prête à tout pour apaiser ses tourments. Au Mistral, Mirta sollicite Thomas pour l'aider dans sa recherche.

Mercredi 4 mars 2026 • Épisode 532

De lourdes révélations unissent d'anciens opposants dans leur enquête. Luna s'inquiète pour Martin et s'en confie à Babeth. Alors que Djawad tente de se rattraper, Zoé a déjà pris les choses en main.

Jeudi 5 mars 2026 • Épisode 533

En avançant dans l'ombre, la nouvelle alliance risque d'être démasquée. À Massalia, une résidente est atteinte de la maladie d'amour. Riva, quant à lui, fait une découverte bouleversante au sujet de son amie.

Vendredi 6 mars 2026 • Épisode 534

Pour tendre un piège au voleur, une grande mascarade se prépare. À la résidence, Apolline sent que son désir commence à se réveiller. La première séance de tutorat de Louisa tourne au vinaigre.