"Elsbeth" saison 3 : résumé des épisodes diffusés mercredi 4 mars 2026 sur TF1

Mercredi 4 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la troisième saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

Mercredi 4 mars 2026, TF1 diffusera les épisodes 7 & 8.

21:10 Épisode 3x07 Une mort qui cloche

Lorsqu'une popstar achète un couvent en difficulté, la transaction miraculeuse sonne son coup de grâce et Elsbeth se frotte irrévérencieusement à la révérende mère. Pendant ce temps, Teddy enquête sur le passé d'Alec Bloom pour un article sur lequel il travaille.

21:55 Épisode 3x08 La belle et le coach

Elsbeth passe de la salle de réunion au vestiaire lorsqu'un meurtre sur le campus bouleverse le monde du basket universitaire. Un directeur sportif est retrouvé mort peu après une dispute houleuse entre lui et la petite amie de 22 ans de l'entraîneur de l'équipe de basket.