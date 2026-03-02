recherche
Séries

"Elsbeth" saison 3 : résumé des épisodes diffusés mercredi 4 mars 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 mars 2026 174
"Elsbeth" saison 3 : résumé des épisodes diffusés mercredi 4 mars 2026 sur TF1

Mercredi 4 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la troisième saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Détective hors du commun, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent.

Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode, tout comme dans "Colombo"...

Résumé des épisodes diffusés

Mercredi 4 mars 2026, TF1 diffusera les épisodes 7 & 8.

21:10 Épisode 3x07 Une mort qui cloche

Lorsqu'une popstar achète un couvent en difficulté, la transaction miraculeuse sonne son coup de grâce et Elsbeth se frotte irrévérencieusement à la révérende mère. Pendant ce temps, Teddy enquête sur le passé d'Alec Bloom pour un article sur lequel il travaille.

21:55 Épisode 3x08 La belle et le coach

Elsbeth passe de la salle de réunion au vestiaire lorsqu'un meurtre sur le campus bouleverse le monde du basket universitaire. Un directeur sportif est retrouvé mort peu après une dispute houleuse entre lui et la petite amie de 22 ans de l'entraîneur de l'équipe de basket.

Dernière modification le lundi, 02 mars 2026 11:05
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

1er épisode de &quot;Top Chef&quot; mercredi 4 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

1er épisode de "Top Chef" mercredi 4 mars 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

02 mars 2026 - 12:05

Sur le même thème..

&quot;Un si grand soleil&quot;, les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 2 au 6 mars 2026 sur France 3

28 février 2026 - 13:37

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augu…

02 mars 2026 - 11:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...