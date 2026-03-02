"L'Affaire Laura Stern" avec Valérie Bonneton et Samir Guesmi sur France 2 à partir du 11 mars 2026 (vidéo)

Mercredi 11 mars 2026 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de "L’affaire Laura Stern", une mini-série événement avec Valérie Bonneton et Samir Guesmi qui interroge la responsabilité collective face aux violences faites aux femmes.

164 féminicides en 2025, soit plus d’un tous les deux jours. Ce n’est pas « trop ». Ce n’est juste pas acceptable. C’est à partir de cette réalité que "L’affaire Laura Stern" a été pensée.

L'histoire en quelques lignes...

Laura, pharmacienne et mère de famille, a fondé une association d’aide aux femmes victimes de violences, Femmes Debout.

Un jour, elle assiste, impuissante, au meurtre d’une de ses membres. Profondément traumatisée par ce féminicide et révoltée par l’inaction de la police et de la justice, elle décide de répondre à la violence des hommes par la violence pour protéger celles qui l’entourent.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 4 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés mercredi 11 mars 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 1

Au sein de l’association Femmes Debout, Audrey, l’une des adhérentes est en difficulté : son mari, pourtant sous mesure d’éloignement, est venu la menacer. Alors que toutes les femmes présentes décident de lui venir en aide, Audrey est tuée devant leurs yeux. Laura a du mal à se remettre de ce meurtre qu’elle n’a pu empêcher, et dont elle se sent coupable.

Plus tard, elle rencontre Djamila, une femme battue par son mari et qui cherche à lui échapper par tous les moyens. Mais celui-ci meurt dans un accident, tandis qu’un secret unit désormais les deux femmes..

Alors que Laura continue d’accueillir des victimes, l’idée d’agir pour protéger ces femmes émerge en elle.

Épisode 2

Camille, jeune prof à l’Université, se présente à Femmes Debout, psychiquement détruite par un mari pervers narcissique qui la torture jour après jour...

Laura cherche à comprendre et à trouver les moyens pour l’aider à sortir de cette emprise, mais celle-ci est trop forte et le piège semble inévitablement se refermer sur sa victime. Cette fois, Laura décide de ne pas laisser faire l’irréparable.