"Erica" saison 2, résumé du premier épisode diffusé sur TF1 Jeudi 5 mars 2026 (vidéo)

Jeudi 5 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera le premier double épisode de la seconde saison inédite de la série "Erica" avec Julie De Bona et Grégory Fitoussi : « L'oiseau de mauvais augure ».

La saison 2 en quelques lignes...

Dans la continuité des événements de la saison 1, l’écrivaine Erica Faure et le capitaine de police Patrick Saab, font face à de nouveaux défis.

Entre enquêtes captivantes et tourments personnels, ils tentent de préserver leur équilibre familial. Mariage à organiser, ex-femme qui refait surface, secrets enfouis… Rien ne leur sera épargné !

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés jeudi 5 mars 2026 sur TF1 :

21:10 Épisode 2x01 L'oiseau de mauvais augure (1/2)

A Port-Clément, un mariage se prépare quand un faux accident révèle un meurtre glaçant : alcool forcé, bouche scotchée, page de Hansel et Gretel en guise de signature. L'enquête mène à une télé-réalité tournée dans une villa où secrets, liaisons et faux-semblants explosent. Deux corps, une mise en scène identique, un conte mutilé... Erica comprend l'horreur : quatre pages arrachées, quatre victimes annoncées. Le jeu ne fait que commencer...

22:00 Épisode 2x02 L'oiseau de mauvais augure (2/2)

Une piste oubliée à la bibliothèque relance l'énigme Hansel et Gretel : mêmes meurtres et mêmes mises en scène à travers la France. Erica et Patrick découvrent l'impensable : deux tueurs liés à un drame vieux de vingt-huit ans. Mensonges, vengeance familiale, télé-réalité sous tension, jusqu'à une révélation finale au cœur de la Villa Vip. Le danger frappe au plus près, même le jour du mariage...