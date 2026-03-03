recherche
"Erica" saison 2, résumé du premier épisode diffusé sur TF1 Jeudi 5 mars 2026 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026
Jeudi 5 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera le premier double épisode de la seconde saison inédite de la série "Erica" avec Julie De Bona et Grégory Fitoussi : « L'oiseau de mauvais augure ».

La saison 2 en quelques lignes...

Dans la continuité des événements de la saison 1, l’écrivaine Erica Faure et le capitaine de police Patrick Saab, font face à de nouveaux défis.

Entre enquêtes captivantes et tourments personnels, ils tentent de préserver leur équilibre familial. Mariage à organiser, ex-femme qui refait surface, secrets enfouis… Rien ne leur sera épargné !

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés jeudi 5 mars 2026 sur TF1 :

21:10 Épisode 2x01 L'oiseau de mauvais augure (1/2)

A Port-Clément, un mariage se prépare quand un faux accident révèle un meurtre glaçant : alcool forcé, bouche scotchée, page de Hansel et Gretel en guise de signature. L'enquête mène à une télé-réalité tournée dans une villa où secrets, liaisons et faux-semblants explosent. Deux corps, une mise en scène identique, un conte mutilé... Erica comprend l'horreur : quatre pages arrachées, quatre victimes annoncées. Le jeu ne fait que commencer...

22:00 Épisode 2x02 L'oiseau de mauvais augure (2/2)

Une piste oubliée à la bibliothèque relance l'énigme Hansel et Gretel : mêmes meurtres et mêmes mises en scène à travers la France. Erica et Patrick découvrent l'impensable : deux tueurs liés à un drame vieux de vingt-huit ans. Mensonges, vengeance familiale, télé-réalité sous tension, jusqu'à une révélation finale au cœur de la Villa Vip. Le danger frappe au plus près, même le jour du mariage...

Dernière modification le mardi, 03 mars 2026 11:25
Publié dans Séries, Jeudi
Suivez nous...