"Le complot Caravaggio" mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 5 mars 2026

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois premiers épisodes de la mini-série inédite "Le complot Caravaggio" dans laquelle une journaliste enquête sur la disparition de son père survenue 30 ans plus tôt.

Librement inspiré de l'énigme de la toile du Caravage, qui à ce jour n'a jamais reparu sur le marché de l'art, ce thriller efficace s'appuie aussi sur une citation de l'écrivain sicilien Leonardo Sciascia, lequel avait comparé la Mafia et son infiltration progressive de toute l'Italie à la "ligne des palmiers" (le titre original italien de la série), remontant chaque année un peu plus vers le nord sous l'effet du réchauffement climatique.

À Lugano, troisième place financière de Suisse, Cosa Nostra ne tarde pas à apparaître derrière les façades luxueuses des banques et d'un antiquaire de haut vol, pour lequel le père d'Anna avait travaillé en tant qu'expert des peintres de la Renaissance. Retrouvant des souvenirs jusque-là enfouis dans ses douleurs mal cicatrisées d'enfant, la journaliste, à laquelle Gaia Messerklinger prête son mystère, part à la recherche d'elle-même autant que de la vérité, et devient une cible à son tour…

Sur les traces du sulfureux génie de la Renaissance, entre crime organisé, conspiration politique et secrets familiaux, une série policière menée tambour battant dans de somptueux paysages.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 6 épisodes de 45 minutes qui seront diffusés sur deux soirées : les 3 épisodes jeudi 5 et les 3 derniers épisodes jeudi 12 mars 2026.

Épisode 1 • Retour à la maison

Une nuit de l'automne 1969, La Nativité, une toile inestimable du Caravage, est volée dans l'oratoire San Lorenzo de Palerme par trois jeunes malfrats, aussitôt assassinés par le commanditaire qui réceptionne le tableau.

Cinquante ans plus tard, une voiture contenant le cadavre d'un homme tué par balle est remontée du lac de Lugano, en Suisse italienne. Journaliste brillante et solitaire, Anna Romano apprend qu'il pourrait s'agir de son père, Antonio, un peintre d'origine sicilienne disparu soudainement trente ans plus tôt, quand elle et son frère étaient petits. Elle se rend aussitôt dans le Tessin, où sa mère a refait sa vie avec le meilleur ami de son époux volatilisé.

Dans l'atelier paternel, demeuré en l'état, Anna découvre des photos de La Nativité. Elle décide d'enquêter sur un possible lien avec le meurtre de son père, parallèlement aux recherches entreprises par un jeune commissaire tenace, Andrea Cavadini. Celui-ci a retrouvé dans la poche du défunt la clé du coffre d'une des grandes banques de Lugano…

Épisode 2 • Zone franche

Anna poursuit ses recherches sur le marchand d'art Marco Fontana. Elle trouve un allié en la personne de Luca, un spécialiste en informatique. Lorsque celui-ci est brutalement agressé, Anna comprend qu'elle a franchi une ligne rouge.

De son côté, le commissaire Cavadini n'est pas soutenu par sa hiérarchie...

Épisode 3 • Suivez l'argent

Anna est convaincue que le tableau a été volé dans l'entrepôt des douanes peu avant que Luca et elle ne s'y rendent. Elle se méfie de plus en plus son frère Francesco, qui était le seul à être au courant de ses recherches.

Le commissaire Cavadini trouve de nouveaux indices dans le carnet laissé par Antonio...