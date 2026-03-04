"Apparences", une mini-série inédite sur France 2 avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga

À suivre sur France 2 à partir du mercredi 25 mars 2026, "Apparences", une mini-série inédite dont l'intrigue nous plonge dans le milieu de la chirurgie esthétique avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga.

L'histoire en quelques lignes...

Bordeaux. Un chirurgien esthétique, le Dr Belmont, est retrouvé mort dans une effrayante mise en scène sur le parking de la clinique où il exerçait avec ses deux associés et amis.

Pour la capitaine Sarah Santoni, cette enquête s’avère vite très sensible : elle a subi une chirurgie reconstructrice du visage suite à une violente agression. Et la victime, le Dr Belmont… est celui qui l’a opérée et aidée à surmonter son traumatisme.

Rapidement, une coupable idéale se profile : Jessica, une jeune femme partiellement défigurée suite à une intervention de ce même chirurgien. Son désir de ressembler à ses idoles influenceuses a tourné au drame.

Parallèlement à l’enquête, Gabrielle, journaliste d’investigation reconnue, une beauté naturelle, s’intéresse de près à l’univers de l’esthétique. Un univers qui vend du rêve, mais peut aussi tourner au cauchemar.

Cette mini-série inédite se compose de quatre épisodes de 52 minutes. Les deux premiers épisodes seront diffusés sur France 2 mercredi 25 mars 2026 à partir de 21:10.