Les résumés de "Plus belle la vie" du 9 au 13 mars 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 9 au 13 mars 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 9 mars 2026 • Épisode 535

Les derniers événements permettent aux détectives et aux policiers de faire avancer l'enquête. Au même moment, le centre pénitentiaire alerte le commissariat de la présence d'un colis suspect. Amoureuse, Apolline a préparé une surprise à sa moitié.

Mardi 10 mars 2026 • Épisode 536

Au commissariat, les policiers redoutent ce que contient le mystérieux colis. Inquiet pour la santé d'un proche, Riva tente de le convaincre de suivre un traitement. De son côté, Luna refuse de baisser les bras pour son petit-fils.

Mercredi 11 mars 2026 • Épisode 537

Une lourde menace plane sur le quartier du Mistral et un de ses habitants. En parallèle, Jennifer se lie d'amitié avec une nouvelle connaissance. Lors du tutorat, Lucie s'interroge sur l'attitude de Martin.

Jeudi 12 mars 2026 • Épisode 538

Pour avancer, les policiers doivent accepter de suivre les règles de leur suspect. Malgré sa bonne action, Vanessa n'est pas tirée de l'affaire Oktalis. Chez les Hersant, Zoé cherche à s'extirper du cocon familial.

Vendredi 13 mars 2026 • Épisode 539

Les policiers sont toujours à la recherche de nouveaux éléments pour résoudre l'énigme. Par manque de vigilance, la nouvelle histoire de Léa risque d'être compromise. Au Mistral, Robert a une terrible nouvelle à annoncer à Mirta.