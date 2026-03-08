"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 9 au 13 mars 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 9 au 13 mars 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 9 mars 2026 • Épisode 1874

Tandis que Caroline concrétise son installation à Montpellier, Lucie débarque chez Yann.

Mardi 10 mars 2026 • Épisodes 1875

Alors que Flore se heurte à la réalité du travail à la ferme, une tragédie plonge Yann en plein cauchemar.

Mercredi 11 mars 2026 • Épisode 1876

Sabine découvre que son père a donné un coup de pouce à Caroline. De son côté, Muriel s’inquiète pour Lucie.

Jeudi 12 mars 2026 • Épisode 1877

Johanna se voit confier une nouvelle affaire qui ne plait pas à Yann. Côté ferme, Flore s’engage dans une course-poursuite effrénée.

Vendredi 13 mars 2026 • Épisode 1878



Ludo a une idée pour exploiter les talents de Flore, quant à Johanna, elle réalise que son projet n’a pas l’effet escompté.