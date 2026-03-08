"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 9 au 13 mars 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 9 mars 2026 • Épisode 1874
Tandis que Caroline concrétise son installation à Montpellier, Lucie débarque chez Yann.
Mardi 10 mars 2026 • Épisodes 1875
Alors que Flore se heurte à la réalité du travail à la ferme, une tragédie plonge Yann en plein cauchemar.
Mercredi 11 mars 2026 • Épisode 1876
Sabine découvre que son père a donné un coup de pouce à Caroline. De son côté, Muriel s’inquiète pour Lucie.
Jeudi 12 mars 2026 • Épisode 1877
Johanna se voit confier une nouvelle affaire qui ne plait pas à Yann. Côté ferme, Flore s’engage dans une course-poursuite effrénée.
Vendredi 13 mars 2026 • Épisode 1878
Ludo a une idée pour exploiter les talents de Flore, quant à Johanna, elle réalise que son projet n’a pas l’effet escompté.