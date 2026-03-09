"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés mercredi 11 mars 2026 sur TF1

Mercredi 11 mars 2026 à 21:10, TF1 reprend la diffusion de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T." qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes

Mercredi 11 mars 2026, TF1 reprendra la diffusion de cette 8ème et ultime saison au 13ème épisode.

21:10 Épisode 8x13 Le sentier interdit

Alors qu'elles sont parties faire une randonnée, Powell et Gamble tombent sur une ferme illégale de cannabis et découvrent des jeunes femmes réduites en esclavage. Ne pouvant pas appeler de renforts, elles vont devoir se débrouiller seules et affronter les membres d'un cartel asiatique.

Pendant ce temps, Hondo encourage Andre à rester sur la bonne voie.

21:55 Épisode 8x14 Le trésor du Santa Clara

Le trésor du Santa Clara, remonté à la surface il y a quelques années, va bientôt être remis à la Colombie. Mais c'est sans compter sur l'équipe qui l'a remonté : privés de leur butin, ils reviennent en force et abattent les conservateurs du musée qui le gardaient. L'équipe 20 se fait alors aider par Karla Lopez, une attachée de l'ambassade colombienne rescapée du braquage.

Pendant ce temps, Tan reçoit une convocation au tribunal : Dobes l'assigne en justice et le considère comme responsable de son accident. Deacon, envoyé par Tan comme médiateur, se retrouve malgré lui impliqué dans une affaire qui le dépasse...