"Erica" saison 2, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 Jeudi 12 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 10 mars 2026 187
"Erica" saison 2, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 Jeudi 12 mars 2026

Jeudi 12 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera le second double épisode de la seconde saison inédite de la série "Erica" avec Julie De Bona et Grégory Fitoussi : « Frères ».

La saison 2 en quelques lignes...

Dans la continuité des événements de la saison 1, l’écrivaine Erica Faure et le capitaine de police Patrick Saab, font face à de nouveaux défis.

Entre enquêtes captivantes et tourments personnels, ils tentent de préserver leur équilibre familial. Mariage à organiser, ex-femme qui refait surface, secrets enfouis… Rien ne leur sera épargné !

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

21:10 Épisode 2x03 Frères (1/2)

En publiant une vieille photo de sa mère, Erica réveille un secret enfoui depuis près de cinquante ans. Farid Hussein, l'un des visages du cliché, est retrouvé assassiné, serrant des pages arrachées d'un journal intime disparu. Plongée dans le passé, Erica découvre une jeunesse marquée par l'amitié, la jalousie et la violence. Une disparition jamais élucidée refait surface, tandis que témoins et coupables s'effacent. La vérité menace de ressurgir... et de tuer encore...

22:00 Épisode 2x04 Frères (2/2)

Une vieille photo, un journal déchiré et des secrets enfouis depuis des décennies refont surface. Entre suicides, meurtres et disparitions, Erica reconstitue le passé d'Elsie, découvre l'enfant caché de Kamil et affronte des vérités explosives. La vengeance, l'amour et la trahison s'entrelacent jusqu'au choc final. Erica se retrouve seule face à un avenir incertain.

Dernière modification le mardi, 10 mars 2026 10:27
Publié dans Séries, Jeudi
Suivez nous...