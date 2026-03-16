recherche
Séries

"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés mercredi 18 mars 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 16 mars 2026 180
"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés mercredi 18 mars 2026 sur TF1

Mercredi 18 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T." qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes

Mercredi 18 mars 2026, TF1 diffusera les épisodes 15 & 16 de cette 8ème et ultime saison.

21:10 Épisode 8x15 David contre Goliath

Hondo et son équipe sont en planque dans une gare routière pour coincer un terroriste surnommé Goliath. Cependant, une bande de braqueurs fait irruption et prend tout le monde en otage. Le SWAT doit alors identifier le terroriste tout en évitant que la situation ne dérape à cause des braqueurs.

21:55 Épisode 8x16 Protection rapprochée

Lors d'un événement privé, l'équipe du SWAT est témoin de l'enlèvement de deux stars du football universitaire. Pendant l'enquête, Deacon se retrouve involontairement au centre de l'attention d'une admiratrice. L'unité doit rapidement résoudre cette affaire d'enlèvement tout en gérant les complications personnelles.

Dernière modification le lundi, 16 mars 2026 10:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Top Chef&quot; mercredi 18 mars 2026 sur M6, 3ème épisode l'Abbaye de Collonges, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

"Top Chef" mercredi 18 mars 2026 sur M6, 3ème épisode l'Abbaye de Collonges, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

16 mars 2026 - 12:03

Sur le même thème..

&quot;L'Affaire Laura Stern&quot;, résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 18 mars 2026 (vidéo)

"L'Affaire Laura Stern", résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 18 mars 2026 (vidéo)

16 mars 2026 - 10:12

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 18 mars 2026, les invités reçus par Aug…

16 mars 2026 - 11:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...