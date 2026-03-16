"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés mercredi 18 mars 2026 sur TF1

Mercredi 18 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T." qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes

Mercredi 18 mars 2026, TF1 diffusera les épisodes 15 & 16 de cette 8ème et ultime saison.

21:10 Épisode 8x15 David contre Goliath

Hondo et son équipe sont en planque dans une gare routière pour coincer un terroriste surnommé Goliath. Cependant, une bande de braqueurs fait irruption et prend tout le monde en otage. Le SWAT doit alors identifier le terroriste tout en évitant que la situation ne dérape à cause des braqueurs.

21:55 Épisode 8x16 Protection rapprochée



Lors d'un événement privé, l'équipe du SWAT est témoin de l'enlèvement de deux stars du football universitaire. Pendant l'enquête, Deacon se retrouve involontairement au centre de l'attention d'une admiratrice. L'unité doit rapidement résoudre cette affaire d'enlèvement tout en gérant les complications personnelles.