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"L'Affaire Laura Stern", résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 18 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 16 mars 2026 199
"L'Affaire Laura Stern", résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 18 mars 2026 (vidéo)

Mercredi 18 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "L’affaire Laura Stern", une mini-série événement avec Valérie Bonneton et Samir Guesmi qui interroge la responsabilité collective face aux violences faites aux femmes.

164 féminicides en 2025, soit plus d’un tous les deux jours. Ce n’est pas « trop ». Ce n’est juste pas acceptable. C’est à partir de cette réalité que "L’affaire Laura Stern" a été pensée.

L'histoire en quelques lignes...

Laura, pharmacienne et mère de famille, a fondé une association d’aide aux femmes victimes de violences, Femmes Debout.

Un jour, elle assiste, impuissante, au meurtre d’une de ses membres. Profondément traumatisée par ce féminicide et révoltée par l’inaction de la police et de la justice, elle décide de répondre à la violence des hommes par la violence pour protéger celles qui l’entourent.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 4 épisodes de 52 minutes. Les deux derniers seront diffusés mercredi 18 mars 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 3

Laura a franchi à nouveau la ligne rouge en voulant protéger Aminata, la femme de ménage qui travaille à ses cotés à la pharmacie depuis plusieurs années. Mais Laura sait qu’elle ne peut continuer. Elle se rend à la police pour livrer sa vérité…

Autour d’elle, personne ne s’explique ce geste, ni sa famille et son mari qui sont anéantis, et encore moins son avocat qui lui propose de plaider la folie. Seul David Vernet, lieutenant de police qui l’a soutenue dans l’association, semble comprendre sa souffrance.

Épisode 4

Après plusieurs années passées en détention, le procès de Laura s’ouvre enfin. C’est un moment très attendu car il dépasse le fait divers et les cas particuliers : c’est le procès de la justice des hommes dont il est question.

Maitre Tamara Spitz, brillante et médiatique, décide d’en faire sa cause et de montrer en quoi Laura est une héroïne qui agit pour la cause des femmes : Laura soulève la question du droit d’ingérence quand la réalité n’est plus juste.

Deux visions du monde s’opposent. Laura en ressortira-t-elle indemne ?
Dernière modification le lundi, 16 mars 2026 10:21
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