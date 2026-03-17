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"Erica" saison 2, résumé du dernier épisode diffusé sur TF1 jeudi 19 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 mars 2026 196
"Erica" saison 2, résumé du dernier épisode diffusé sur TF1 jeudi 19 mars 2026

Jeudi 19 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera le troisième et dernier double épisode de la seconde saison inédite de la série "Erica" avec Julie De Bona et Grégory Fitoussi : « La sirène ».

La saison 2 en quelques lignes...

Dans la continuité des événements de la saison 1, l’écrivaine Erica Faure et le capitaine de police Patrick Saab, font face à de nouveaux défis.

Entre enquêtes captivantes et tourments personnels, ils tentent de préserver leur équilibre familial. Mariage à organiser, ex-femme qui refait surface, secrets enfouis… Rien ne leur sera épargné !

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les deux derniers sont diffusés jeudi soir sur TF1.

21:10 Épisode 2x05 La sirène (1/2)

Dans une forêt, un meurtre brutal frappe au cœur du festival de Port-Clément. Erica présente son protégé, Christian Thiffen, lorsque la police découvre Edouard de Sainte-Croix, assassiné. Entre admirateurs obsessionnels, rivalités littéraires et détournements financiers, l'enquête révèle un tueur imitant le roman à succès, "La sirène". Erica se retrouve ciblée, Martin pris dans le piège... Le festival devient un terrain mortel.

22:00 Épisode 2x06 La sirène (2/2)

A Port-Clément, Erica fait face à une série de drames : meurtres, secrets familiaux et disparitions secouent le festival...

Dernière modification le mardi, 17 mars 2026 09:55
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