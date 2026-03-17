"Meurtres dans le Cantal" à revoir sur France 3 jeudi 19 mars 2026

Jeudi 19 mars 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Meurtres dans le Cantal", un opus de la collection "Meurtres à...", réalisé par Sandrine Cohen, avec Alexandre Varga et Joséphine Jobert.

L'hisoire en quelques lignes...

Le corps de Yann Privat, restaurateur réputé, est retrouvé empoisonné et flottant dans un lac du Cézallier. L’homme était magouilleur en affaire, les suspects ne manquent pas ; mais ici les locaux préfèrent dire que c’est un méfait du Drac, un lutin malfaisant qui empoisonne la vie des gens.

Quand un deuxième chef est lui aussi victime d’un empoisonnement fatal, nos deux gendarmes, les capitaines Frédéric Dussaut et Sarah Waro, s’interrogent : la mort d’une restauratrice, quelques mois plus tôt, ne serait-elle pas, également, liée à cette affaire ?

Ensemble, ils vont devoir résoudre l'enquête avant qu’un nouvel assassinat n’ait lieu, tout en se confrontant au deuil impossible de leur fils, survenu un an plus tôt, par accident à la Réunion.

Le tournage se déroule jusqu'au 16 décembre 2022 dans la région du Cantal autour de Murat.

Avec : Alexandre Varga (Frédéric Dussaut), Joséphine Jobert (Sarah Waro), Hubert Roulleau (Quentin), Zoï Severin (Katia), Ambroise Sabbagh (Guillaume), Pierre Deny (François), Florence Coste (Marie), Manoëlle Gaillard (Suzanne), Benjamin Bourgois (Alex), Nicky Marbot (Boibesson), Léa Swan (Elodie), Husky Kihal (Commandant Barreau), Jean Fornerod (Yann Privat), Félix Kysyl (Anthony Privat), Claire Perot (légiste), Noam Kourdourli (Léon - enfant).