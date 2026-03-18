La saison 2 de la série "À priori" diffusée sur France 3 à partir du 31 mars 2026 (vidéo)

Mardi 31 mars à 21:10, France 3 commencera la diffusion de la seconde saison inédite de la série "À priori" avec Florent Manaudou, Lucia Passaniti ainsi que Bruno Salomone qui vient de disparaître.

La saison 2 en quelques lignes...

Après le succès de la première saison, l’équipe du commissariat reprend du service… sauf Victor, qui a décidé de fêter sa récente promotion en prolongeant ses vacances au soleil… pour mieux revenir ! La brigade voit alors arriver un nouveau renfort : le séduisant et mystérieux Jim, qui semble ne pas laisser Iris indifférente...

Dans la douceur estivale du Sud, Iris et Jim déjouent les évidences et tordent le cou aux clichés pour élucider des affaires a priori simples mais qui finissent toujours par dévoiler leur part de mystère et leur galerie de personnages hauts en couleur. À travers ces enquêtes, le duo va se découvrir une complicité qui pourrait bien dépasser le seul cadre du travail.

Fidèles à leurs postes, leurs collègues ne sont pas en reste. Pauline et Ryem s’efforcent de trouver un nouvel équilibre après leur rapprochement manqué. David doit gérer la garde exclusive de ses enfants, et Nesrine décide de se donner les moyens de son ambition. Tandis que Jules s’entiche du mauvais garçon, la commissaire Janvert va devoir faire des sacrifices pour faire tourner son commissariat tout en protégeant ses équipes. Depuis qu’elle a découvert que Victor pourrait être son père, Iris décide d’en savoir plus… mais cette quête pourrait faire ressurgir de douloureux secrets…

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de 10 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers épisodes seront diffusés jeudi 26 mars 2026 à partir de 21:10 sur France 3.

Épisode 1

Victor ayant décidé de prolonger ses vacances dans les îles, Iris fait la connaissance d'un nouvel arrivant : le séduisant Jim, avec qui va naître une relation troublée. Leur première affaire concerne la mort d’un agent immobilier tué dans une somptueuse villa de luxe, le joyau de sa collection qu’il s’apprêtait à vendre. A priori, c’est un cambriolage qui a mal tourné.

Épisode 2

Iris et Jim enquêtent sur la mort d’une prof de classe préparatoire dans un lycée huppé. Défenestrée à l’issue d’un conseil de classe, l’enseignante de philosophie venait de se battre pour que l’un de ses élèves boursiers ne soit pas renvoyé… Quel secret se cache derrière ce faux suicide ?

Le résumé des autres épisodes sera posté sur notre site au fur et à mesure de la diffusion.

Avec Florent Manaudou (Jean-Mathieu Alberti,dit Jim), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules Ventroni), Didier Constant (Fifi)

Avec la participation de Bruno Salomone (Victor Montagnac).