"Blanca" saison 3, résumé des épisodes diffusés samedi 21 mars 2026 sur M6

Samedi 21 mars 2026 à 21:10, M6 diffusera les deux derniers épisodes de la troisième saison inédite de la série "Blanca". Que va-t-il se passer ? Voici les résumés des épisodes 11 & 12...

Cette saison, les tribulations de notre héroïne seront multiples, tant sur le plan personnel que professionnel, avec une affaire particulièrement difficile qui l’occupera tout au long de la saison.

Présentation de la nouvelle saison

Blanca (Maria Chiara Giannetta) nous a toujours montré comment affronter l’avenir sans crainte, comment faire appel à notre courage lorsque la vie nous lance des défis. Et, surtout, à ne pas avoir peur de l’obscurité. Mais parfois, la vie nous donne plus que ce que l’on espère...

Dans cette nouvelle saison, Blanca va devoir faire face à une grave perte : sa chienne guide Linneo est morte, laissant Blanca sans ses “yeux”. Depuis cette disparition, Blanca a essayé d’autres chiens, mais sans succès : l’un est trop incontrôlable, l’autre trop paresseux... À tel point qu’elle n’arrive même pas à leur trouver un nom ! Le dernier s’appelle tout simplement “Chien 3” et il a un gros défaut : il l’aime trop !

Blanca, dans un état d’esprit différent de celui de d’habitude, rejettera l’avenir et décidera de se suffire à elle-même. Mais la vie la forcera à affronter les ténèbres qui ne l’avaient jamais autant effrayée auparavant.

Pourtant, dans cette confrontation, elle ne sera pas seule car, outre ses compagnons habituels, elle fera la rencontre de Domenico Falena (Domenico Diele), qui rebattra les cartes de sa relation avec Liguori (Giuseppe Zeno). Domenico marquera profondément sa vie et la poussera à remettre en question toutes ses certitudes...

Résumé des épisodes

Samedi 21 mars 2026 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes.

21:10 Épisode 3x11 L'enfant (1/2)

Liguori est suspecté d’avoir agressé Domenico. Et si la grossesse de Blanca venait à se savoir, cela compliquerait sa défense, en lui fournissant un mobile. Lorsque Domenico finit par sortir du coma, il confie à Blanca la raison pour laquelle il a voulu se racheter auprès de Valya en voulant retrouver son enfant.

22:10 Épisode 3x10 L'enfant (2/2)

Eva décide de quitter l'Italie avec le bébé des Repetto, mais Gardi est sur leurs traces et une course contre-la-montre s’engage pour les retrouver avant lui. Toujours à la recherche de l’enfant de Valya, Blanca se met en danger...