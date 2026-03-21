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Les résumés de "Plus belle la vie" du 23 au 27 mars 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 mars 2026 85
Les résumés de "Plus belle la vie" du 23 au 27 mars 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 23 au 27 mars 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 23 mars 2026 Épisode 545

Dans son enquête, Boher tente de percer les manigances d'un dangereux criminel. Pour respecter une promesse, Luna est prête à tout. Au Mistral, Djawad se prépare à accueillir une nouvelle recrue au bar.

Mardi 24 mars 2026 Épisode 546

Les policiers retrouvent la trace d'un dangereux suspect. Chez les Kepler, Vanessa craint que ses ennuis judiciaires n'aient de graves conséquences. De son côté, Noémie décide de pardonner et d'aller de l'avant.

Mercredi 25 mars 2026 Épisode 547

Au commissariat, les policiers subissent le chantage d'un suspect. Pour exorciser un souvenir difficile, Louis a une idée étonnante. Apolline, quant à elle, s'inquiète pour un ancien employeur auquel elle est toujours très attachée.

Jeudi 26 mars 2026 Épisode 548

Tandis que les policiers se confrontent à une nouvelle énigme morbide, Luna découvre qu'un de ses protégés est en difficulté. En parallèle, Baptiste doit faire face à une nouvelle responsabilité.

Vendredi 27 mars 2026 Épisode 549

En avançant sur leur enquête, les policiers la relient à un ancien dossier. Ulysse, de son côté, hésite à relever un nouveau défi. Quant à Djawad, il prend conscience des responsabilités qui l'attendent...

Dernière modification le samedi, 21 mars 2026 10:19
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