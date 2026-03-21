Les résumés de "Ici tout commence" du 23 au 27 mars 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 23 au 27 mars 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 23 mars 2026 • Épisode 1398

Avec Jasmine, Tom est frappé de clairvoyance. En cuisine, Loup et Bianca ne lâchent rien. Gaspard jubile de son pouvoir !

Mardi 24 mars 2026 • Épisode 1399

Anaïs pousse Milan sur une pente glissante. Maya s'exerce à la vengeance. Loup et Bianca sont punis pour excès de zèle.

Mercredi 25 mars 2026 • Épisode 1400

Milan prend une douche froide ! Anouk et Mehdi enchaînent les gaffes à l'Hôtel Jourdain. Lionel se lance dans une compétition contre Fleur.

Jeudi 26 mars 2026 • Épisode 1401

À l'Institut, Jasmine paye les pots cassés... Bakary enchaîne les maladresses. Lionel et Fleur baissent les armes.

Vendredi 27 mars 2026 • Épisode 1402

Jasmine pactise avec le diable. Coline jette Bakary sous le bus ! Olivia ouvre les yeux de Loup et Bianca.