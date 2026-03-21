"Maison de retraite", résumé des derniers épisodes diffusés lundi 23 mars 2026 sur TF1 (vidéo)

Lundi 23 mars 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de "Maison de retraite", une nouvelle série inédite adaptée des films à succès.

L'histoire en quelques lignes...

Le foyer Lino Vartan accueille pour la première fois des ados condamnés au travail d’intérêt général au sein de la maison de retraite... mais c’est la guerre entre les générations : nos séniors hauts en couleurs refusent de partager leur paradis avec des criminels !

Milann tente de les convaincre de l’intérêt du transgénérationnel quand deux policiers viennent le chercher. Il n'a d’autre choix que de les suivre... chargeant Adèle, l'aide soignante, de veiller sur les lieux.

Panique et pression énorme pour la jeune femme qui doit gérer ses pensionnaires hauts en couleurs, sa fille, sa rupture avec son mari qui revient à la charge... et Alban qui veut sa place de directrice !

Alors qu’elle découvre avec stupeur que Milann vient d’être déféré, second coup de bambou : la région vient de leur supprimer leurs subventions !

Mais qui en veut au foyer Lino Vartan ?

Résumé des épisodes

Cette série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes qui sont réalisés par Claude Zidi Jr et Kev Adams.

Les épisodes 5 & 6, derniers de cette première saison, seront diffusés lundi 23 mars 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1x05 • Mamie blues

Jules renoue avec sa grand-mère, Nicole, qu'il n'a pas vu depuis dix ans, suite à la mort de son grand-père.

C'est le coup de foudre entre Albert et Nicole. Mais suspicions pour nos anciens : Nicole serait-elle la veuve noire ? Albert est-il en danger ?

Épisode 1x06 • La crise de la double quarantaine

Découvrant qu'ils ont été victimes d'un attentat, les anciens comme Adèle et Alban refusent de se laisser intimider : ils vont résister et faire du camping !

En pleine crise de la double quarantaine, Rico s'échappe pour aller danser au Macumba. Badou et Inès sont obligés de jouer les parents responsables...

Avec : Stefi Celma (Adèle), Jarry (Alban), Daniel Prévost (Alfred), Chantal Ladesou (La colonelle), Liliane Rovère (Sylvette), Michel Jonasz (Albert), Firmine Richard (Fleurette), Enrico Macias (Rico), Claudette Walker (Marguerite), Pierre-François Martin-Laval (Anthony), Manon Balasuriya (Inès), Aboubacar Bidanessy (Badou), Maleaume Paquin (Jules), Nicoletta (Nicole), Zoé Diowo Ceccaldi (Lily), Gary Mihaileanu (Christophe), Virginie Vignon (Aline)...