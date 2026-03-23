"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés mercredi 25 mars 2026 sur TF1

Mercredi 25 mars 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T." qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes

Mercredi 25 mars 2026, TF1 diffusera les épisodes 17 & 18 de cette 8ème et ultime saison.

21:10 Épisode 8x17 Le poids de l'uniforme



Une série d'attaques ciblées frappe des policiers, tous liés à une fusillade qui a eu lieu dans un lycée un an auparavant. L'équipe enquête sur ces agressions, cherchant à comprendre le motif du tireur et à l'arrêter avant qu'il ne fasse d'autres victimes.

Pendant ce temps, Deacon se retrouve harcelé par Heather.

21:55 Épisode 8x18 Du rêve à l'enfer



Une fusillade a lieu dans une boîte de nuit. Une bande de motards de l'Utah recherche une femme prénommée Kate. Elle voulait devenir actrice, mais s'est fait piéger par un producteur peu scrupuleux qui la force à animer des shows érotiques sur internet. Hondo et son équipe remontent la trace de ce producteur et découvrent que Kate n'est pas la seule à s'être fait manipuler.

Alfaro est confronté à l'ex-petit-ami violent de sa mère, et Hicks est poussé vers la démission par Bennett.